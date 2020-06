Jarry est à la tête de « Good Singers », le jeu estival de TF1 — © CHRISTOPHE CHEVALIN / TF1

Après The Voice, et avant le retour de la version Kids, TF1 continue de proposer des soirées musicales sur son antenne. À partir du 17 juillet, les téléspectateurs pourront découvrir Good Singers, à vous de trouver les bons chanteurs, dès 21h05. Pour incarner ce nouveau format, la chaîne a décidé de faire confiance à Jarry, l’un des membres du jury de Mask Singer.

Dans cette nouvelle émission, deux équipes de célébrités s’affronteront pour récolter le maximum de gains pour l’association caritative qu’elles défendent. Face à elles, douze anonymes, aux voix plus ou moins harmonieuses, devront être identifiés. Lesquels sont des graines de talents ? Lesquels pourraient vous briser les tympans ? Ce sera aux profilers de le deviner, et d’attribuer les bonnes voix aux bonnes personnes.

Good Singers vs. Mask Singer

Dans ce « Qui est-ce ? » version musique, adapté du format turc intitulé Is that really your Voice ?, on observe quelques similitudes avec Mask Singer. Les célébrités récolteront notamment des indices au fur et à mesure des six manches de l’émission, et le public, tout comme les deux équipes, ne saura pas qui est qui.

Seul point d’interrogation : les audiences seront-elles à la hauteur du jeu animé par Camille Combal ? Record à battre : 6,6 millions de téléspectateurs.