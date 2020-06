La série «Foundation» est attendue en 2021 sur Apple TV+. — APPLE

C’est un des monuments de la science-fiction, avec Dune et 2001 : L’Odyssée de l’espace. Lundi, à l’occasion de sa conférence virtuelle WWDC, Apple a dévoilé les premières images de sa série Fondation (Foundation en V.O.), adaptée du cycle d’Isaac Asimov, qui arrivera en 2021 sur Apple TV+. Et la firme à la pomme semble avoir mis le paquet pour faire justice à une œuvre longtemps jugée impossible à adapter.

Aux manettes, on retrouve l’Américain David Goyer, coscénariste de la trilogie du Dark Night de Christopher Nolan. Attention quand même, il a aussi coécrit ou réalisé un paquet de navets (The Unborn, Jumper, Ghost Rider) et le dytique Man of Steel – Batman v Superman est loin d’avoir fait l’unanimité.

Echelle XXL

Dans Fondation, Asimov chronique l’effondrement d’un empire galactique sur plusieurs milliers d’années. A l’écran, on va retrouver avec plaisir Jared Harris (Chernobyl) dans le rôle d’Hari Seldon, l’inventeur de la psychohistoire, une science fictive qui lui permet de prévoir les grandes tendances à venir. Parce que ses prédictions sont loin de plaire au pouvoir, il est exilé dans une colonie d’universitaires sur une planète éloignée.

Apple semble avoir pris quelques libertés en inventant un nouvel empereur galactique (Brother Day), incarné par Lee Pace (Pushing Daisies, Halt and Catch Fire) et en choisissant une femme, Leah Harvey, pour l’un des personnages principaux, Salvor Hardin. Décrié par les trolls sexistes et racistes, le choix d’Apple a une explication simple : comme beaucoup de SF des années 1950-60, Fondation est le fruit d’une culture de l’époque qui ne brillait pas vraiment par sa diversité.

Avec ce blockbuster, l’entreprise californienne joue gros : même si The Morning Show ou For All Mankind ne déméritent pas, il manque encore une série incontournable à son service de streaming payant Apple TV+ pour lutter avec Netflix, HBO ou Amazon. Les fans de science-fiction, eux, peuvent se réjouir : outre Fondation, le film Dune, de Denis Villeneuve, est toujours attendu au cinéma pour Noël.