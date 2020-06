VROUM VROUM Avec l’arrivée de « District Z », l’agenda de Denis Brogniart est plein. Il ne pourra plus assurer la présentation de l’émission automobile de TF1

Denis Brogniart est à la tête de trois émissions sur TF1 — CHRISTOPHE CHEVALIN/TF1

Sortie de route pour Denis Brogniart. L’animateur a annoncé qu’il ne sera plus à l’antenne de TF1 les dimanches matin pour Automoto. Il fera ses adieux à l’émission qu’il présente depuis huit ans le 12 juillet prochain, et n’a pas tenu à faire durer le suspense quant au nom de son successeur. Dès la rentrée, Jean-Pierre Gagick, qui officiait jusque-là en tant que remplaçant, sera au volant du programme.

Si Denis Brogniart doit laisser son émission en bord de route, ce n’est pas par lassitude, mais à cause de son emploi du temps. « Avec Koh-Lanta, Ninja Warrior, District Z et les grands événements de sport, je ne pouvais plus vous retrouver chaque dimanche matin », a indiqué l’animateur dans un post Instagram.

Les amis, j’ai décidé en accord avec @TF1 de quitter la présentation de @automoto_TF1 à la fin de cette saison le 12 juillet, avant de passer le flambeau à Jean Pierre Gagick @jpgagick. Je vous retrouverai sur @KohLantaTF1 @NinjaWarriorTF1 @DistrictZ et les Evenements sport pic.twitter.com/WtV6knb8yj — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) June 20, 2020

Outre les programmes dans lesquels on le connaît bien, Denis Brogniart s’est récemment vu confier les clés du nouveau programme produit par Arthur, District Z. Dans cette émission qui s’annonce d’ores et déjà comme un événement pour TF1, des célébrités devront participer à des épreuves tout en évitant de se faire attraper par une centaine de zombies. Le tournage est prévu pour la fin du mois de juin.