Le plateau de « Touche pas à mon poste » à la rentrée 2019 — © PIERRE-OLIVIER / C8

Vendredi 19 juin, Matthieu Delormeau a annoncé au Parisien qu’il quittait Touche pas à mon poste.

Pendant plusieurs années, le chroniqueur a été la cible des attaques de ses camarades dans l’émission.

Sans lui, le programme animé par Cyril Hanouna peut faire table rase du passé et oublier les polémiques.

Fin de saison pour Touche pas à mon poste. Alors qu’habituellement chaque épilogue se termine en feux d’artifice, dans les rires, et parfois même dans les larmes, le programme a écrit la conclusion de sa onzième année le jeudi 18 juin dans des conditions particulières. Pendant plusieurs mois, à cause du coronavirus, TPMP est devenu Ce soir chez Baba, puis C que du kif. Sur un plateau sans public, le dernier épisode s’est donc tourné sans faire de vagues.

Mais tel le scénario d’une bonne série, un rebondissement s’est immiscé à la toute fin de la saison. Dans une interview au Parisien, Matthieu Delormeau a annoncé qu’il ne rempilerait pas pour une année supplémentaire à la rentrée. « Tout a une fin et il faut savoir passer à autre chose. […] J’ai envie de vivre de nouvelles aventures, à la télévision, à la radio, sur scène ou sur un plateau de cinéma… Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais », a-t-il précisé.

La fin du rôle de souffre-douleur

Avec le départ de Matthieu Delormeau, Touche pas à mon poste perd l’un de ses chroniqueurs phares (mais pas forcément le plus populaire, c’est ce qui fait le charme du programme). Même s’il a su évoluer vers un talk-show plus positif depuis quelque temps, TPMP traîne toujours ses vieilles casseroles liées aux polémiques autour de l’ancien animateur de NRJ12. L’émission va-t-elle profiter de son exil pour faire une croix sur les méandres de son histoire ?

Dès sa première saison en 2015, un rôle de souffre-douleur a été réservé à Matthieu Delormeau. On se souvient notamment de l’affaire des nouilles dans le slip, la première d’une longue série. Quelques mois plus tard, l’animateur avait été qualifié de « pleureuse » par Cyril Hanouna. Ça, c’était avant d’être piégé pour une caméra cachée pendant laquelle le trublion de C8 avait fait croire à son chroniqueur qu’il devrait porter le chapeau d’un meurtre commis devant ses yeux.

Toutefois, Matthieu Delormeau n’est pas amer. « Tu te prends des tartes à la crème ou des nouilles dans le slip. J’ai fait ça pendant cinq ans, car cela m’a amusé, confie-t-il au Parisien. Parfois, je n’avais pas envie de faire la fête, mais je ne me suis jamais senti humilié. »

Une nouvelle ère s’ouvre

Les polémiques, Touche pas à mon poste tente de s’en éloigner depuis plusieurs saisons. Les happenings douteux ont donc laissé place à des jeux moins dangereux, et les débats, quoique toujours aussi peu nuancés, sont mieux maîtrisés. C’est avec ce bilan que Cyril Hanouna veut donner un nouvel élan à son émission à la rentrée. « C’est terminé, il n’y aura plus de gros débats de société dans TPMP. Ce sera le divertissement, la rigolade, les images et les médias », a-t-il lancé lors de la dernière de C que du kif.

L’animateur compte également réorganiser la grille des avant-soirées de C8 en pérennisant la formule appliquée depuis un mois. À la rentrée, Touche pas à mon poste verra sa durée réduite et sera diffusé de 18h45 à 20h15. Le jeu À prendre ou à laisser, joli succès d’audience du déconfinement, est quant à lui renouvelé et assurera la relève jusqu’à 21h15.

Après plus de dix ans d’antenne, Touche pas à mon poste veut retrouver l’ADN qui a fait sa gloire, à savoir la proximité avec son public et le décorticage des médias. Le rendez-vous est donné en septembre pour savoir s’il s’agit bien de la formule gagnante.