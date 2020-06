Patrick Sébastien lors du Téléthon en décembre 2016 — SADAKA EDMOND/SIPA

Il fera bientôt tourner les serviettes de plage. Patrick Sébastien a accordé un entretien au Parisien suite à la parution de son nouveau livre intitulé J’ai déplacé l’éléphant. Lors de son interview, l’ancien animateur de France 2 en a dit plus sur ses projets à venir.

Outre le théâtre, un nouvel album et la déclinaison du Plus Grand Cabaret du Monde sur scène, Patrick Sébastien a également confié qu’il sera prochainement à l’antenne de TF1. « Je vais aussi jouer fin août dans un épisode de Camping Paradis ! Je n’ai jamais été aussi bien. Je suis libre », a-t-il déclaré.

Selon les informations de Puremédias, les tournages de Camping Paradis reprendront le 17 août prochain. Impactée par le coronavirus, la série pourra relancer la mise en boîte de six nouveaux épisodes. Les fans n’auront toutefois pas à patienter bien longtemps avant de retrouver Tom Delormes puisqu’un numéro inédit de la fiction de TF1 sera diffusé le lundi 6 juillet.

Deux documentaires sur sa carrière sur C8

Dans son interview au Parisien, Patrick Sébastien explique que la pilule de son éviction de France 2 est passée depuis longtemps. « Ce n’était pas le fait d’arrêter, mais la méthode immonde. Ils ont voulu me punir moi, mais ce sont les gens qui aimaient mes émissions qu’ils ont punis. Je garde les bons souvenirs et la sensation du travail bien fait », a-t-il déclaré.

Pour l’animateur, qui estime « avoir fait son temps », le petit écran est derrière lui. « C’est un monde qui n’est plus pour moi. A la télé aujourd’hui, tu apportes un projet et des mecs dans des bureaux te censurent. Je ne crache pas sur cette télé-là, mais ce n’est pas la mienne. » S’il n’y jouera pas le rôle d’animateur, on retrouvera Patrick Sébastien après la rentrée sur C8 pour deux documentaires consacrés à sa carrière.