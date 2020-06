Eric des « 12 coups de midi » est le recordman du jeu — TF1

C’est ballot. Il y était presque. Bon, Eric avait déjà battu le record de participations de Christian Quesada, ainsi que celui du plus important gain remporté dans Les 12 coups de midi, mais il ne sera pas allé jusqu’à sa 200e émission. Le candidat breton a trébuché sur plusieurs questions vendredi midi, pensant par exemple qu’Alessandra Sublet avait animé Les Maternelles ou encore que le kvas était un produit laitier… En zone rouge, face à Colas, ce dernier a répondu correctement à la question « Quel objet porte le même nom qu’un insecte ? » (on vous laisse chercher), et a éliminé Eric.

Éric vous avez perdu aujourd’hui, mais vous pouvez être fier de vous.

Après 199 émissions, vous êtes désormais l’homme à battre.

Restez tel que vous êtes, droit et robuste comme vous l’êtes avec votre jolie famille, désormais vous faites partie de la nôtre! @TF1 @EndemolShineFr pic.twitter.com/1qt5NaP4Gc — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) June 19, 2020

Le champion n’est pas malheureux pour autant, il repart avec 921.316 euros de gains, un chèque de 622.000 euros et des cadeaux (dont sept voitures). Les téléspectateurs le reverront dès samedi pour la remise du gros chèque par Jean-Luc Reichmann, mais aussi le 4 juillet prochain pour une émission spéciale Le combat des maîtres.