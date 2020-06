David, candidat de Top Chef saison 11, sur M6 — M. Etchegoyen/M6

Cette saison 11 de Top Chef a tenu en haleine les téléspectateurs plus que jamais (un effet confinement sûrement), et cela s’est traduit dans les audiences de la finale avec près de 4 millions (3,98 exactement) de téléspectateurs devant leur poste et la victoire de David, pour une part de marché de 19,1 %. M6 est contente, il s’agit de la meilleure audience de la soirée, mais aussi du meilleur score pour une finale depuis 2013, et un record historique sur les moins de cinquante ans. Le bilan de la saison est, lui aussi, excellent avec une moyenne de 4,9 millions de fidèles et une part d’audience de 16 %. Ah, si Adrien avait gagné…

TF1 est deuxième de la soirée avec la saison 2 de l’excellente série The Resident, et 3,93 millions de téléspectateurs (16,5 % de PDA), suivie par France 3 et Des Racines et des ailes (2,51 millions, 10,4 % de PDA), et Arte et le film 21 Nuits avec Pattie des frères Larrieu (1,86 million, 7,7 % de PDA). La fiction inédite de France 2, Romance, peine toujours à convaincre pour sa deuxième semaine de diffusion, avec seulement 1,72 million de téléspectateurs et 7,1 % de part d’audience.