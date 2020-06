Cyril Féraud est Cyril Gossbo, nouveau personnage parodique et flippant de «Fort Boyard» — Laurent Vu- FTV- ALP

Vous aimez Cyril Féraud, animateur du jeu Slam sur France 3 ? Vous allez adorer Cyril Gossbo, animateur de Slaïme dans Fort Boyard. Actuellement en tournage, la prochaine – la 31e – saison du jeu culte de France 2 accueille en effet un nouveau personnage et une nouvelle épreuve, comme le révèle Télé Loisirs. Parodie de l’animateur de jeu télé mais aussi de la poupée Ken avec son look pas du tout flippant, Cyril Féraud proposera ainsi un quizz de culture générale aux candidats, et s’ils répondent à côté… bah la douche de slime, comme à la bonne époque du jeu de l’ABC du Club Dorothée.

Pour Cyril Féraud, c’est un rêve de gosse qui se réalise. « C’est Fort Boyard qui m’a donné envie de devenir animateur de télévision. J’avais 4 ans quand elle a commencé et je n’en ai jamais loupé une », confiait l’animateur il y a quatre ans. Il devint même assistant d’Olivier Minne sur le jeu, avant d’y participer à de nombreuses reprises.