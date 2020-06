Diego Bunuel, alors responsable des documentaires à Canal+, lors d'un dîner à l’Élysée en l'honneur de la venue de la reine Letizia et du roi Felipe VI d'Espagne en 2015 — WITT/SIPA

France Télévisions a confié la direction de ses programmes à Diego Buñuel, réalisateur et ancien responsable des documentaires chez Canal+ puis Netflix, qui prendra ses fonctions le 22 juin.

Âgé de 45 ans, il remplace Nathalie Darrigrand, partie en janvier sur un désaccord éditorial. « Sa vision, son parcours seront autant d’atouts pour France Télévisions et pour la télévision française », a déclaré dans un communiqué Takis Candilis, le numéro deux du groupe.

Un spécialiste du documentaire

Petit-fils du réalisateur Luis Buñuel, Diego Buñuel a été reporter et réalisateur pour l’agence Capa, et a présenté Les nouveaux explorateurs sur Canal+ avant de prendre la tête des documentaires de la chaîne cryptée en 2014. En janvier 2018, il avait rejoint Netflix au poste de responsable des documentaires en Europe.

Merci @DelphineErnotte et @CandilisTakis pour cette opportunité formidable. Ma carrière TV a commencé à France Télévision avec @drda_officiel et @EnvoyeSpecial . Je suis honoré de rejoindre le Service Public et ses équipes talentueuses. — Diego L. Buñuel (@TheDiegoBunuel) June 16, 2020

« Ma carrière TV a commencé à France Télévisions avec Des racines et des ailes et Envoyé spécial, a tweeté mardi Diego Buñuel. Je suis honoré de rejoindre le Service Public et ses équipes talentueuses. »