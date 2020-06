Eric des « 12 coups de midi » est le recordman du jeu — TF1

Le 21 novembre 2019, Eric ne savait pas qu’il marquerait l’histoire des 12 Coups de midi. Pourtant, près de six mois plus tard, il inscrit son nom au palmarès de l’émission de Jean-Luc Reichmann en devenant le meilleur joueur de son histoire. Ce samedi 13 juin, le candidat originaire du Finistère est devenu le plus grand « maître de midi », détrônant ainsi Christian Quesada, grâce à sa 193e victoire (et sa 194e participation au jeu le lendemain).

Fin avril, Eric battait déjà un record historique en termes de gains. Désormais, sa cagnotte s’élève à 914.166 euros. S’il restait encore quelques semaines de plus dans le jeu, le candidat pourrait bien marquer la télévision française en remportant le plus gros gain dans l’histoire des jeux TV. Pour cela, il faudra dépasser le million d’euros remporté par Marie en 2004 dans Qui veut gagner des millions ?.

Effacer (enfin) le nom de Christian Quesada

« C’est une grande émotion, un grand soulagement. Tous les horizons sont ouverts, maintenant ce n’est plus que du bonus », a réagi le champion après sa victoire. C’est également une victoire pour TF1, qui voit alors le nom de Christian Quesada effacé du livre des records de l’émission. L’ancien candidat a été condamné à trois ans de prison pour corruption de mineurs et détention et diffusion d’images pédopornographiques en avril dernier.