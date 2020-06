Laurent Ruquier sera de retour les samedis soir sur France 2 — GUYON Nathalie

Le 4 juillet prochain, le paysage audiovisuel français perdra l’un de ses programmes phares. Après 14 saisons et plus de 500 numéros, On n’est pas couché tirera sa révérence. Malgré sa nouvelle formule et son plateau remanié, l’émission emblématique des samedis soir de France 2 peine à attirer les téléspectateurs. Pour que la case retrouve de sa splendeur, Laurent Ruquier travaille actuellement sur un nouveau talk-show dont on connaît désormais le titre. Selon les informations de Télé-Loisirs, ce programme se nommera On est en direct.

Avec un tel titre, Laurent Ruquier reste dans la lignée des émissions qu’il a animées par le passé, de On a tout essayé à On va s’gêner, en passant par On n'demande qu'à en rire. Celui de son talk-show lancé en 2020 est sans équivoque : le présentateur sera en direct pour animer les deuxièmes parties de soirée de France 2. Un véritable changement par rapport à On n’est pas couché, enregistrée le jeudi soir, qui permettra à Laurent Ruquier de rebondir plus facilement sur l’actualité.

Un démarrage en septembre ? En octobre ? En janvier ?

On est en direct ne devrait pas ressembler à sa prédécesseure, Laurent Ruquier ayant la volonté de se lancer dans un projet différent. Côté coulisses, le changement sera marqué par la fin de sa collaboration avec la productrice Catherine Barma, avec qui il travaille depuis vingt ans. Désormais, c’est Philippe Thuillier, producteur des prime time des Grosses Têtes, qui sera aux commandes.

Quant à la date de diffusion de ce nouveau talk-show, les paris restent ouverts. Selon Le Parisien, son lancement s’opérera « dans le courant de l’automne. » Laurent Ruquier, lui, expliquait ne pas être certain de pouvoir démarrer la saison à la rentrée. « Est-ce que cela verra le jour en septembre, en janvier ou pas du tout ? Je n’en sais rien », précisait-il à Télé 2 Semaines.