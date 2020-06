Une institution à l’antenne depuis plus de trente ans aux Etats-Unis. L’émission de téléréalité controversée Cops a été déprogrammée par la chaîne Paramount Network, en pleine vague de protestation contre les violences policières, à la suite de la mort de George Floyd.

La chaîne Paramount Network, filiale du groupe ViacomCBS, a confirmé à plusieurs médias américains que le programme ne figurait plus dans la grille et qu’il n’était « pas prévu qu’il y revienne ». Sollicité par l’AFP, Paramount Network n’a pas confirmé l’information.

Depuis 1989, Cops accompagne sur le terrain des policiers, filmés principalement lors d’interpellations, le plus souvent mouvementées. L’émission a été régulièrement critiquée, notamment pour avoir exagéré l’importance de la délinquance aux Etats-Unis.

Elle a aussi été accusée par l’association Color of Change de montrer des interpellations de suspects issus de minorités dans des proportions qui ne correspondaient pas à la réalité.

Sous la pression de cette campagne, le diffuseur historique de Cops, la chaîne Fox, avait renoncé à le programmer, en 2013. L’émission avait été reprise par la petit chaîne câblée Spike TV, rebaptisée Paramount Network en 2018.

Mardi, l’association Color of Change a annoncé la déprogrammation de l’émission par Paramount Network « après notre conversation avec eux cette semaine », selon un tweet officiel.

JUST IN: #COPS has officially been CANCELLED off @paramountnet after our conversation with them this week and after millions of our members raised their voices to say stop #NormalizingInjustice! https://t.co/OKdAScgW3g