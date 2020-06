Claude, finaliste de Koh-Lanta, l'île des héros. — Philippe LEROUX/ALP/TF1

La Claude-mania peut aller très loin. Déçus par le fait que l’aventurier de Koh-Lanta n’a pas remporté, alors qu’il avait survolé la compétition, la saison spéciale « L’île des héros », dont la finale a été diffusée vendredi sur TF1, des téléspectateurs ont décidé d’ouvrir des cagnottes en ligne. Puisqu’il n’a pas pu remporter les 100.000 euros – finalement empochés par la grande gagnante Naoil –, l’idée était de récolter une bonne somme en guise de consolation.

Merci de votre soutien ! Je ne m'attendais à cet élan de solidarité. C'était la folie hier soir mais il est préférable que toutes ces cagnottes soient fermées et que chacun récupère son argent. Faites un don aux associations, elles en ont le plus besoin #TeamClaude🔥 https://t.co/y3tZM24V1y — claude_kohlanta_officiel (@claude_koh) June 6, 2020

Samedi, après avoir remercié le public de son soutien, Claude a préféré calmer le jeu. « Je ne m’attendais à cet élan de solidarité. C’était la folie hier [vendredi] soir mais il est préférable que toutes ces cagnottes soient fermées et que chacun récupère son argent », a-t-il tweeté.

« Faites un don aux associations, elles en ont le plus besoin »

Et d’ajouter : « Faites un don aux associations, elles en ont le plus besoin. » Une réponse toute à l’honneur du candidat porté aux nues par un très grand nombre de téléspectateurs et téléspectatrices.

Claude, qui participait à Koh-Lanta pour la troisième fois, peut s’enorgueillir d’être le candidat, toutes saisons confondues, à avoir remporté le plus de victoires individuelles (en l’occurrence dix-sept). En rassemblant quelque 7 millions de téléspectateurs vendredi soir, le jeu d’aventure de TF1 a réalisé sa meilleure audience pour une finale depuis 2013.