De gauche à droite et de haut en bas : Abi, Antoine Delie, Gustine et Tom Rochet, finalistes de la saison 9 de The Voice. — Yann Dejardin - Lionel Guericolas - ITV - TF1

La demi-finale de la saison 9 de The Voice a rendu son verdict samedi soir sur TF1. Parmi les douze candidats encore en lice, quatre ont été qualifiés pour la finale qui sera diffusée samedi prochain : Abi, Antoine Delie, Gustine et Tom Rochet. Le quatuor est arrivé en tête des votes des téléspectateurs qui étaient les seuls à avoir leur mot à dire.

La soirée a été suivie par 3.8 millions de personnes (20.3 % de part d’audience), soit le moins bon score de toute la saison. La demi-finale était présentée dans un dispositif « déconfiné » et seulement en partie en direct.

A 20 Minutes, on éprouve un pincement au cœur pour Toni, talent de l’équipe d’Amel Bent, que l'on a suivi depuis le début de son aventure dans le télécrochet, c’est-à-dire lors des étapes préliminaires précédant les auditions à l’aveugle. La chanteuse de 23 ans avait choisi de reprendre Désenchantée de Mylène Farmer. Sa prestation a été largement saluée sur les réseaux sociaux. « C’est quoi chanter s’il n’y a pas un vrai engagement ? [La chanson] a résonné comme si elle devait sortir maintenant. On le connaît, le contexte actuel », a réagi sa coach.

Une seule femme finaliste

Amel Bent se consolera avec la présence en finale d’un autre candidat de son équipe, Tom Rochet, 19 ans, qui a séduit le public avec une reprise de Free, le standard de Stevie Wonder.

Dans l’équipe de Marc Lavoine, c’est Antoine Delie qui a décroché son ticket pour l’ultime rendez-vous. Le Belge de 22 ans avait choisi de rester dans le registre de l’émotion. Après avoir chanté Nothing Compares 2 U et Comme ils disent aux battles et aux KO, il a cette fois-ci opté pour SOS d’un Terrien en détresse.

Abi, 22 ans, autre chouchou du public touché par sa sensibilité, représentera l’équipe de Pascal Obispo. Il a obtenu sa place en finale grâce à sa prestation sur What a Wonderful World.

Il n’y aura donc qu’une seule femme en finale : Gustine. La trentenaire harpiste, qui s’est d’ailleurs accompagnée de son instrument pour reprendre Wicked Game de Chris Isaac, n’a pas dit son dernier mot. Membre de l’équipe de Lara Fabian, elle avait réalisé le plus gros buzz de l'histoire de The Voice en chantant avec Marc Lavoine lors des auditions à l’aveugle.