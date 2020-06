SOUS LE SOLEIL « Les Plus Belles Vacances » revient ce lundi sur TF1, et Valérie Damidot prodigue à « 20 Minutes » ses petites astuces pour partir l’esprit tranquille

Valérie Damidot présente la troisième saison des «Plus Belles Vacances». — © CHRISTOPHE CHEVALIN / TF1

La troisième saison de l’émission « Les Plus Belles Vacances » est lancée ce lundi 8 juin sur TF1.

20 Minutes a demandé à Valérie Damidot, l’animatrice du programme, tous ses meilleurs conseils pour organiser au mieux son départ pour le soleil.

Si vous n’êtes pas encore en route pour le soleil, TF1 vous prépare au voyage. A partir de ce lundi, Valérie Damidot est de retour à la tête de la compétition Les Plus Belles Vacances, dans laquelle trois propriétaires de lieu de vacances tentent d’offrir le meilleur séjour possible. Corse, Côte d’Azur, Occitanie, Landes, l’émission parcourt différentes régions de France au fil des semaines, et tout ça sans masque. « On a tourné en septembre et début octobre, sinon on n’aurait jamais pu faire les visites », révèle Valérie Damidot. Un mois après le début du déconfinement, l’animatrice ne manquera pas d’expliquer la situation dans ses lancements.

Parmi les destinations à suivre cette année, on retrouvera la montagne, très demandée depuis deux ans par les fans du programme. « Ils aimeraient y aller mais ils n’osent pas, donc ils se disent que Damidot va faire le travail, plaisante l’animatrice. Les gens qui y vont ne sont pas passionnés de ski, ils y vont pour les randonnées en famille et toutes les activités qui se développent en stations. » Autant d’arguments qui font des lacs alpins une adresse à noter dans son GPS cette année pour s’aérer la tête.

La clé des vacances : l’anticipation

Une fois votre lieu de vacances choisi, ce n’est pas le moment de se reposer puisque tout reste à faire. « Il faut vraiment checker avant tout ce que l’on peut organiser. Comment occuper les enfants, comment sont les plages, à quelle distance sont les lieux à découvrir ? », préconise Valérie Damidot. Le petit conseil en plus ? Se rendre sur les blogs des amateurs de la région pour y trouver les bonnes adresses. Les plus belles plages, les meilleurs restaurants, les visites à ne pas manquer et leurs horaires, les petits secrets des vacances idéales se cachent là-bas.

Autre préconisation de la reine des vacances de TF1 : la vérification de tous les avantages fournis dans votre maison, notamment les lits bébés ou les chaises hautes, parfois prêtés gracieusement par les propriétaires. « C’est important de vérifier pour ne pas se les trimballer dans la voiture », assure Valérie Damidot. Au contraire, certains loueurs vous laisseront parfois sans matériel approprié. « Quand on loue des maisons entre potes, il faut savoir s’il y a suffisamment de chaises longues, de vaisselle. Souvent, les propriétaires se disent qu’il faut le strict minimum. » Attention donc à bien relire les annonces, ou prendre contact avec les propriétaires en cas de doute.

Gare à la caution…

Dans cette troisième saison du programme, les groupes d’amis et les réunions de famille s’imposent, à l’image de cette équipe de football féminin qui veut partir en vacances au complet. L’occasion alors de voir des lieux plus prestigieux qu’à l’accoutumée. « On ne part pas avec un seul pote dans une maison à 1.000 € la nuit, c’est souvent inabordable. Là, on montre aux gens qu’on peut aussi partir à plusieurs. Il y a plein de baraques qui vont coûter 100 € la nuit avec tout un tas de services géniaux. »

Si vous trouvez la perle rare dans laquelle vous pensez passer les plus douces nuits de votre vie, il faut toutefois qu’elle convienne à tout le monde, notamment aux familles. « Soit tu as super bien élevé tes enfants, soit tu es rapidement débordé comme 95 % des parents et ils se cassent la gueule dans des escaliers hyper design mais hyper dangereux, prévient Valérie Damidot. Ou alors ils cassent des objets super chers et tu dis au revoir à ta caution. » Pour éviter tout inconvénient, privilégiez donc des habitations moins dangereuses, que ce soit pour vos enfants ou pour votre portefeuille.

Vous détenez désormais toutes les clés pour passer des vacances au top, même si rien ne peut jamais être parfait. « De toute façon, si tu n’as pas de petite galère pendant les vacances, ce n’est pas rigolo », lance Valérie Damidot. Alors que les restaurants et les musées rouvrent progressivement, l’ultime conseil de l’animatrice est de prendre soin de soi. « Les gens ont besoin de partir en vacances, de s’aérer, tout le monde n’a pas eu le même confinement. Entre le télétravail et le confinement, on a besoin de s’extérioriser, de marcher, de découvrir des endroits. » Le message est passé, il n’y a plus qu’à réserver !