Cyril Hanouna sera de retour à la rentrée sur C8 — 2017/Cyrille GEORGE JERUSALMI/C8

Des grosses sommes, des larmes, un banquier sans merci, autant d’ingrédients qui font le succès de l’émission À prendre ou à laisser. Depuis son retour à l’antenne sur C8, le programme animé par Cyril Hanouna réunit 788.000 téléspectateurs entre 20h30 et 21h30. Fort de ce joli score, l’animateur a annoncé que l’émission pourrait être de retour à la rentrée.

« À prendre ou à laisser, à 99 %, reviendra à la rentrée. Sous quelle forme, on va vous le dire très vite sur C8. Ou ça reviendra en hebdo, ça c’est pratiquement sûr, ou ça va revenir peut-être en quotidienne », a déclaré Cyril Hanouna sur le plateau de C que du kiff ce mardi 2 juin. La case de 18h, juste avant Touche pas à mon poste, serait une piste explorée par la chaîne.

Kiffons l’été ! prend la place de C que du kiff

Cyril Hanouna et ses émissions tireront leur révérence pour la saison dès le jeudi 18 juin. À prendre ou à laisser s’arrêtera donc, ainsi que C que du kiff, et laisseront toutes deux place à un nouveau programme. À partir du 22 juin, C8 proposera Kiffons l’été !, la version estivale de Touche pas à mon poste avec des happenings et des débats. Par ailleurs, Cyril Hanouna a dévoilé que C8 diffusera « le best-of de tous les prime time qu’on a faits chronologiquement, du premier jusqu’au dernier, avec toute une histoire. » Les fanzouzes ne seront pas laissés-pour-compte cet été !