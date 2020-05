Audrey Crespo-Mara et ses chroniqueurs ne rempilent pas pour une nouvelle saison de « Audrey&Co » — CHRISTOPHE CHEVALIN/LCI

Les réveils (et les grasses matinées) des téléspectateurs de LCI ne seront plus les mêmes à partir de la rentrée. Depuis deux ans, la journaliste Audrey Crespo-Mara est aux commandes de l’émission Audrey & Co, qui mélange les genres du talk-show et de l’information, de 9h à 11h. Entourée de ses chroniqueurs tels que le Dr Kierzek, Thierry Moreau, Daniel Cohn-Bendit et Gérard Miller, celle qui officie également au JT de TF1 a décidé de ne pas rempiler pour une troisième saison, d’après le journaliste Clément Garin.

Une information confirmée par Audrey Crespo-Mara elle-même, qui a déclaré sur son compte Twitter que l’émission serait encore à l’antenne jusqu’à fin juin. « Je vous donne rendez-vous très prochainement pour dévoiler les projets sur lesquels je travaille avec la Direction de l’Information du groupe TF1 », a-t-elle ajouté.

« Merci à toute l’équipe et merci à vous qui nous regardez au quotidien et en avez fait un beau succès », a écrit la journaliste sur Twitter, que l’on continuera à retrouver sur les antennes du groupe TF1 à la rentrée.