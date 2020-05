Guy Bedos, en 2013, dans le Théâtre Debussy du Palais des Festivals de Cannes — SYSPEO/SIPA

Les hommages se multiplient pour rendre hommage à Guy Bedos. L’acteur et humoriste est décédé ce jeudi à l’âge de 85 ans. Depuis, anonymes, fans et personnalités tiennent à saluer la mémoire de cet homme de lettres, de scène et de cinéma, à l’instar d’Emmanuel Macron. Le président de la République a honoré cet « éternel rebelle, satiriste tendrement féroce. »

Les chaînes de télévision ont également décidé d’opérer quelques changements pour célébrer la vie de Guy Bedos. Ce samedi 30 mai, TF1 diffusera l’émission Fais-moi une place animée par Alessandra Sublet. Dans ce programme diffusé pour la première fois en 2014 sur France 5, l’humoriste et la présentatrice parcourent la Corse. L’occasion de découvrir le clan de celui qui a fait rire la France pendant plus de 50 ans, sa fille Victoria, et « les charmes de cette île que Guy Bedos appelle son Algérie », communique TF1.

D’autres hommages sur le service public

TF1 n’est pas la seule chaîne à bousculer ses programmes pour rendre hommage à l’acteur et humoriste. Hier soir, France 3 proposait un documentaire réalisé par Mireille Dumas, déjà diffusé en 2014. Guy Bedos en toute liberté a réalisé un très beau score avec 2,84 millions de téléspectateurs présents devant leur poste. Ce dimanche, c’est au tour de France 5 de modifier sa grille. A 17h30, la chaîne publique retransmettra le documentaire Guy Bedos, un rire de résistance, produit en 2009. Il prendra la place du reportage Chirac, l’anti-américain.