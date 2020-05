Cyril Lignac anime "Tous en cuisine en direct" sur M6. — ©Jeromme GALLAND

Toutes les bonnes choses ont une fin : l’émission Tous en cuisine, avec le chef Cyril Lignac, sur M6, va s’arrêter le 12 juin. Elle sera remplacée par Chasseur d’appart, animée par l’agent immobilier le plus célèbre du PAF, Stéphane Plaza, dès le 15 juin, annonce la chaîne.

« Cette émission ne peut durer que le temps du confinement et c’est ce qui est beau », avait affirmé Cyril Lignac dans une interview accordée à TV Magazine en mars dernier, expliquant avoir ses équipes et ses restaurants à gérer. Ou bien serait-ce dû aux réactions sarcastiques des téléspectateurs et téléspectatrices sur les réseaux sociaux suite à sa recette de mijoté de veau aux épices ?

L’émission jouissait pourtant d’un beau succès d’audience, réalisant des records à cette heure pour la chaîne. Avec un concept simple : préparer des recettes avec des invités et invitées en duplex, tous les soirs peu avant le repas.