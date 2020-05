L'animateur Camille Combal. — CHRISTOPHE CHEVALIN - TF1

Après six années passées à Virgin Radio, son animateur star rend l’antenne. Dans une interview au Parisien publiée ce dimanche, Camille Combal annonce en effet qu’il ne réveillera plus les auditeurs de 7 heures à 10 heures à partir de la rentrée.

« C’est la fin d’une superbe aventure, mais aussi d’un cycle. C’est ma décision. Je suis dans ma sixième année de matinale, c’est énorme. On a vécu des trucs de fou et créé un lien dingue avec les auditeurs », explique le présentateur qui se pose « chaque année » la « question de l’usure du temps » et assure avoir préféré « arrêter au bon moment ».

Vers une année 100 % TF1

Côté projets, Camille Combal explique n’avoir « aucun autre projet radio ». Pour lui la rentrée se fera en priorité chez TF1 avec Qui veut gagner des millions et une nouvelle saison de Danse avec les stars et de Mask Singer, la reprise de son émission de divertissement Plan C… et peut-être des nouveautés.

« Pour cette troisième année, je vais essayer de mettre une patte plus personnelle dans de nouveaux projets. Je me rends compte de ma chance », explique le présentateur « heureux ».