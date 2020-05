COME BACK L’équipe de « Télématin » a officiellement annoncé son retour, ce dimanche dans « Le Parisien »

Laurent Bignolas présente son premier «Télématin» le lundi 3 juillet 2017. — Capture d'écran/France 2

Nouveau retour dans la grille TV déconfinée. Télématin, qui avait fusionné le 17 mars avec la matinale de franceinfo pour cause d’épidémie de Covid-19, fait son grand retour ce lundi sur France 2. Son équipe l’a annoncé ce dimanche dans Le Parisien.

Son présentateur a aussi expliqué que l’émission n’avait pas tenté de revenir le jour du déconfinement parce qu’elle nécessite une grosse équipe pour fonctionner et que les consignes sanitaires compliquent le tournage des émissions. « On ne pouvait pas se permettre de revenir trop tôt et de retomber en panne », a souligné Laurent Bignolas, qui est reconduit à la tête de l'émission en septembre.

L’émission en a profité pour se renouveler, avec des journaux rallongés, des portraits d’anonymes, un journal du déconfinement, et un invité supplémentaire. « Il n’est pas question que cette émission revienne telle qu’elle est partie », a expliqué au Parisien sa productrice Ophélie Radureau.