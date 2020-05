Ruby Rose, en septembre 2019. — Drew Gurian/AP/SIPA

Batwoman perd son actrice principale. Ruby Rose, qui incarnait le rôle-titre de la série diffusée sur la chaîne américaine The CW – et inédite en France – a annoncé lundi, via un communiqué, qu’elle avait choisi de partir à l’issue de la première saison, dont le dernier épisode a été retransmis dimanche. « Je n’ai pas pris cette décision à la légère car j’ai le plus grand respect pour les comédiens, l’équipe et toutes les personnes travaillant sur cette série [tournée] à Vancouver et Los Angeles », écrit-elle.

Ruby Rose n’a pas expliqué davantage ses motivations. Selon une source du site américain Deadline, son départ ne serait pas lié à l'accident dont elle a été victime sur le tournage en septembre dernier et qui avait nécessité son hospitalisation en urgence.

En quête d’une remplaçante non-hétérosexuelle

De leur côté, les producteurs [Warner Bros. Television, The CW et Berlanti Productions] ont remercié Ruby Rose « pour sa contribution au succès de la première saison » tout en lui « souhaitant le meilleur » pour la suite.

Batwoman, qui a été reconduite pour une saison 2, doit donc se trouver une nouvelle actrice principale. La production a d’ores et déjà fait savoir que le rôle sera attribué à une comédienne non hétérosexuelle – à l'instar de Ruby Rose. Batwoman a en effet marqué un tournant à la télévision et dans la pop culture américaine puisqu’elle est la première super-héroïne homosexuelle et tête d’affiche de sa propre série.