TELECROCHET La demi-finale et la finale de la 9e saison du jeu de TF1 se dérouleront les samedis 6 et 13 juin

"The Voice" domine une fois encore les audiences du samedi soir. — The Voice © 2020 Licencée par TALPA INTERNATIONAL - Format créé par TALPA CONTENT. THOMAS BRAUT / ITV STUDIOS FRANCE / BUREAU 233 / TF1

Coronavirus et conséquences, épisode 45.258… En raison des mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie, TF1 a annoncé de nouvelles règles pour The Voice. La demi-finale et la finale de la saison se dérouleront les samedis 6 et 13 juin. Et à chaque fois, le public aura, presque, les pleins pouvoirs.

Lors de la demi-finale, les quatre coachs présenteront leurs trois derniers poulains encore en lice. Et le public, par ses votes, en gardera quatre, toutes équipes confondues. Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo pourront donc se retrouver avec aucun ou plusieurs talents en finale. On imagine déjà les dramas possibles…

Lara Fabian en dupleix

Autre changement, les deux émissions, qui devaient se dérouler au Palais des Sports de Paris, auront finalement lieu dans le cadre plus intime, et plus facile à sécuriser, du studio de la Plaine Saint Denis. Il n’y aura, pour ces émissions, aucun public. Voilà sans doute pourquoi la production a voulu que les téléspectateurs aient encore plus leur mot à dire.

Enfin, les émissions ne seront pas tout à fait en direct. « Les prestations des candidats, et celles des invités qui viendront partager des duos avec eux, seront préalablement enregistrées et diffusées le samedi soir. A l’issue des prestations, Nikos, en direct et en plateau, lancera l’ouverture des votes », explique Télé 7 Jours. Le reste de l’émission sera donc bien en direct. Espérons que Lara Fabian, toujours confinée à Montréal et qui ne sera donc pas physiquement présente sur le plateau, n’aura pas de problème de connexion au moment fatal.