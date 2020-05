Alexandre Brasseur retrouvera bientôt les plateaux de « Demain Nous Appartient » — © FABIEN MALOT/TELSETE/TF1

« Silence plateau, moteur demandé, ça tourne… Action ! » Ces quelques mots vont bientôt résonner de nouveaux dans les studios de tournage des trois feuilletons quotidiens de TF1, France 2 et France 3. Après une mise en pause forcée relative à la crise du coronavirus, Demain Nous Appartient, Un Si Grand Soleil et Plus Belle La Vie vont reprendre du service petit à petit. La première série à reprendre la direction des studios sera celle de TF1. D’après les informations de nos confrères de Puremédias, Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur et les autres feront de nouveau face aux caméras dès le lundi 18 mai.

A 200 kilomètres de Sète, les studios de la Belle de Mai, à Marseille, reprendront vie à partir du mardi 26 mai selon Le Parisien. Les acteurs de Plus Belle La Vie reprendront le chemin des lieux de tournages tout en respectant les mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Seule entorse au règlement, les comédiens retireront leur masque lors des prises, et cela pendant une durée la plus limitée possible. Dans les studios, tout sera fait pour éviter que les membres de la production se croisent, notamment grâce à la présence d’un « référent Covid. »

Le retour d’Un Si Grand Soleil à l’antenne (mais pas en studio)

Malgré la reprise des tournages, il faudra encore attendre quelques semaines avant de retrouver les feuilletons de TF1 et France 3 à l’antenne. Pour ce qui est de celui de France 2, les fans d’Un Si Grand Soleil seront les premiers à retrouver leurs héros sur le petit écran. Bien que l’on ne connaisse toujours pas la date officielle du retour en studio des acteurs, la série sera proposée après le 20H dès le lundi 1er juin. Les tournages, quant à eux, devraient reprendre aux alentours de cette même date.