La finale de l’Eurovision 2020 aurait dû se tenir samedi. Or, le concours a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19.

A la place, une quarantaine de chaînes du monde entier retransmettront « Europe Shine A Light », une émission spéciale qui permettra entre autres d’entendre les chansons qui auraient dû concourir cette année.

L’émission sera retransmise sur France 2 dès 21h. Stéphane Bern assurera les commentaires, entouré d’anciens participants et commentateurs du concours.

Cette année, pour la première fois depuis son lancement en 1956, l’Eurovision a déclaré forfait en raison de la pandémie de Covid-19. Du moins, dans sa version compétition car, samedi soir, en lieu et place de la finale qui aurait dû se tenir à Rotterdam (Pays-Bas), c’est un programme spécial, intitulé Europe Shine A Light, qui résonnera dans les foyers européens. « On va garder la lumière allumée, on entretient la flamme, souligne Stéphane Bern, qui commentera la soirée sur France 2​. C’est bien d’assurer de cette manière la continuité de l’événement. L’Europe doit être solidaire, il faut que l’on montre notre solidarité. »

Avec @TomLeebOfficial nous vous donnons rendez-vous samedi soir, en direct, pour "Europe #ShineALight" : le grand concert de l'Eurovision ! pic.twitter.com/oBjEzL4lzf — France 2 (@France2tv) May 13, 2020

Diodato, le chanteur qui aurait dû représenter l'Italie, pense la même chose. « Dans cette période si difficile, il est important de sentir que l’on fait partie d’un même ensemble », a-t-il déclaré ce jeudi lors d’une conférence de presse virtuelle. Et l’Italien de se réjouir de cette émission spéciale qui « fait tomber les barrières et les murs » et « prouve que la musique peut vraiment rassembler les gens. »

Cependant, il faut se faire une raison, l’aspect compétition et la distribution de « 12 points » qui va avec, ne sera pas d’actualité cette année. Les quarante et une chansons, représentant autant de pays, qui auraient dû être en lice, seront honorées au cours de la soirée. Les candidats ne les interpréteront pas en intégralité mais en donneront un aperçu. Diodato a ainsi enregistré sa prestation dans les mythiques arènes de Vérone, entièrement vides. L’image sera saisissante.

Une surprise de Tom Leeb

« Les artistes se réuniront également tous via Skype et chanteront Love Shine A Light », explique Stéphane Bern. Pour les néophytes du concours, Love Shine A Light est le morceau avec lequel Katrina and The Waves a offert au Royaume-Uni sa dernière victoire. C’était au siècle dernier, en 1997. Ce titre a été choisi pour sa dimension rassembleuse en ce contexte troublé. Les paroles parlent d’illuminer chaque recoin du monde et de faire toutes et tous ensemble briller la lumière de l’amour.

Tom Leeb​, qui aurait dû défendre les chances françaises, sera évidemment dans cette chorale virtuelle. « Il nous fera en plus une surprise », prévient Stéphane Bern. France 2 prévoit en effet d’agrémenter le programme, produit par la télévision néerlandaise, à sa sauce. La chaîne a choisi de faire appel à d’anciens candidats du concours (Bilal Hassani, Madame Monsieur, Natasha St Pier, Nana Mouskouri…) et d’ex-commentateurs (Jean Paul Gaultier, Laurent Ruquier, Dave, Cyril Féraud, Olivier Minne, Mireille Dumas…).

« Je vais prendre l’antenne vers 20h50, pour leur demander une réaction sur ce que l’on est en train de vivre. Pendant le show, il y aura des vidéos, du blabla, donc on va faire quelque chose de plus francophone. Il y aura aussi trois pauses prévues pour les pubs, mais comme il n’y en aura pas sur France 2, on continuera à bavarder », avance Stéphane Bern.

Des anciens et des fans

Au cours de la soirée apparaîtront également d’anciens vainqueurs de l’Eurovision. Parmi eux, le Néerlandais Duncan Laurence et l’Israélienne Netta, gagnants en 2019 et 2018, interpréteront leurs nouvelles chansons. Gali Hatari, elle, reprendra Hallelujah la chanson avec laquelle elle a triomphé pour Israël en 1979, avec un chœur d’anciens participants à l’Eurovision Junior. Johnny Logan, seul artiste à avoir décroché deux victoires (en 1980 et 1987) sera aussi de la partie.

Europe Shine A Light sera donc l’occasion de célébrer l’Eurovision d’hier et d’aujourd’hui. Les fans du concours, les Eurofans, auront aussi l’occasion de pousser la chansonnette. « Que le concours n’ait pas lieu est douloureux pour eux, note Stéphane Bern. Certains dépensent 5.000 euros, pour l’hôtel, le logement, les transports. C’est leur semaine de vacances. » Mais cette année, c’est pour tout le monde pareil : l’esprit de l’Eurovision se vivra uniquement dans nos salons.