L'AccorHotels Arena avant le concert de Fally Ipupa en février 2020 — ISA HARSIN/SIPA

Cette année encore, France 2 devait poser ses caméras à Nice à l’occasion de la Fête de la musique. La capitale de la Riviera, qui a déjà été par deux fois le théâtre du show musical estival, avait accueilli près de 30.000 personnes lors des deux premières éditions. Toutefois, en raison du coronavirus et des mesures sanitaires mises en place pour endiguer la pandémie, la chaîne publique a décidé de changer ses plans et proposera un événement respectant les gestes barrières.

Le 19 juin, les téléspectateurs de France 2 assisteront à une émission intitulée « Tous ensemble pour la musique. » Selon les informations du Parisien, ce prime time accueillera plusieurs dizaines d’artistes qui se produiront au milieu d’un AccorHotels Arena vide et sans public, alors qu’il peut accueillir près de 20 000 personnes en temps normal. « L’idée est de rassembler une trentaine d’artistes afin d’organiser une soirée en soutien aux salles qui ne peuvent pas ouvrir pour le moment et les festivals qui sont annulés cet été, explique Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements de France Télévisions, à nos confrères.

Des « séquences souvenirs » pour célébrer la musique

Plus qu’un concert (qui perd tout son sens sans spectateurs), l’émission sera l’occasion de mettre la culture musicale à l’honneur. « Il y aura du live évidemment mais aussi un certain nombre de séquences souvenirs de concerts cultes dans des salles mythiques et de moments forts, vécus dans les plus grands festivals de France et des pays francophones avec qui l’on travaille à la préparation de cette soirée », précise Alexandra Redde-Amiel. Pour l’heure, on ne connaît pas encore le nom des animateurs qui seront à la barre de ce grand show.