Alors que nous nous lamentions de l'absence de Plus belle la vie (n’en déplaise à certains), une bonne nouvelle vient d’éclairer notre première journée de déconfinement. Car comme l’a assuré aux Echos Bibiane Godfroid, la présidente de la société de production Newen (du groupe TF1), les tournages du feuilleton de France 3 pourraient reprendre très bientôt.

«Plus belle la vie et Demain nous appartient devraient être parmi les premiers tournages que nous recommencerons d’ici fin mai », a-t-elle expliqué dans une chronique repérée par Puremédias. Les affaires reprennent, comme on dit.

« Il faut réécrire certains épisodes »

Bien évidemment, les tournages devront complètement être repensés afin de respecter des mesures sanitaires. « Il va falloir trouver de nouvelles façons de travailler, pour respecter la distanciation sociale. Pour le tournage des séries avec des comédiens quelquefois proches et de grosses équipes, la reprise s’annonce plus compliquée », précise Bibiane Godfroid. Tout comme les conditions de tournage, les histoires de chaque feuilleton subiront elles aussi de profonds bouleversements. « Il faut réécrire certains épisodes et revoir des mises en scène pour respecter les mesures sanitaires. Il y a encore plusieurs détails pratiques à régler, comme le transport des équipes et la désinfection régulière des lieux, entre autres », ajoute la présidente de Newen.

Peut-on donc s’attendre à une reprise de ces feuilletons très prochainement ? Malheureusement, les téléspectateurs devront encore prendre leur mal en patience. Comme l’explique Puremédias, si TF1 pourrait bientôt relancer Demain nous appartient (la chaîne possède quelques épisodes inédits en stock), Plus belle la vie ne devrait pas faire son retour avant la rentrée de septembre. Et il en va de même pour Un si grand soleil sur France 2.