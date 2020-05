— PHILIPPE LE ROUX/FRANCE TV

Si l’heure du déconfinement a sonné pour certaines émissions télé, on est encore bien loin d’un retour à la normalité. Ce lundi, les tournages ont repris pour N’oubliez pas les paroles, le jeu musical quotidien de Nagui sur France 2. Mais privé de public en raison des précautions prises pour limiter la propagation du Covid-19, le programme a dû faire appel à des spectateurs très particuliers…

Comme l’a révélé Nagui sur Twitter, ce sont des mannequins en ballons de baudruche qui ont remplacé le public de N’oubliez pas les paroles. Selon le site dePuremédias, des bruits de public enregistrés remplaceront les vrais applaudissements.

Les après-midi de France 2 redémarrent

Si l’idée a de quoi faire sourire, disons que c’est toujours mieux que rien, car depuis la mi-avril, la chaîne n’était plus en mesure de diffuser des émissions inédites de son karaoké. Ce lundi, les téléspectateurs auront droit à deux nouveaux numéros tournés juste avant le confinement, suivis ensuite par les émissions avec le public en ballons. Et Nagui n’est pas le seul à faire son grand retour. Faustine Bollaert et Daphné Bürki ont elles aussi fait leur réapparition avec le déconfinement, et elles aussi sans public, bien entendu.