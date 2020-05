Le jury de — @ Lionel Guericolas/bureau233/ITV/TF1

Mauvaise nouvelle pour les fans de The Voice. Interrogé par RTL ce week-end, Marc Lavoine, l’un des membres du jury du télécrochet de TF1, a expliqué que les phases finales de l’émission pourraient être repoussées de plusieurs mois.

Pour rappel, la diffusion de l’émission a été interrompue le 25 avril à cause du Covid-19 et du confinement, la production ne pouvant plus tourner d’émissions en direct. En temps normal, la finale de The Voice aurait dû être diffusée le samedi 9 mai.

« Plutôt à la rentrée »

« Je ne veux pas dire de bêtises mais moi je les verrais plutôt à la rentrée, septembre ou octobre », a expliqué le chanteur. Hormis l’attente des téléspectateurs, Marc Lavoine a également précisé que ce report était une véritable épreuve pour les candidats encore en lice. « Je ne sais pas encore quel va être l’évolution du confinement et du retour à la vie normale, mais je sais que ça va être une attente difficile à tenir pour mes candidats ».

En effet, douze candidats (trois par équipe), attendent encore de pouvoir se disputer le titre de la plus belle voix de France. Quant à savoir si le public aura le droit d’assister aux phases finales de The Voice, il est encore trop tôt pour le savoir.