Jean Gabin et Michèle Morgan dans Quai des brumes (1938), de Michel Carné — GINIES/SIPA

A partir de lundi 11 mai, France 2 aussi se déconfine. La chaîne va à nouveau accueillir ses émissions inédites de l’après-midi, notamment Ça commence aujourd’hui et Je t’aime, etc. Par conséquent, exit la diffusion de films de cinéma à 14 heures, un rendez-vous auquel les téléspectateurs avaient pris goût. Dimanche, France 2 diffusera donc son dernier film de l’après-midi, La Folie des grandeurs. Alors, oui, les esprits chagrins noteront que la comédie de Gérard Oury avec Louis de Funès et Yves Montand a déjà été diffusée deux fois ces dernières semaines. Et plus largement, on aura eu droit à beaucoup de films avec de Funès sur cette case cinéma.

Passage au noir et blanc

Mais que les cinéphiles, même ceux qui n’ont jamais vu Le Parrain, se rassurent. France 3 prend le relais. A partir du lundi 11 mai, la chaîne proposera chaque jour un film du patrimoine français, avec une prédilection pour les polars mettant en scène Jean Gabin. L’acteur sera présent dans neuf des dix films diffusés lors des deux prochaines semaines…

Citons, en vrac, La Bête humaine (1938) de Jean Renoir le mardi 12, Quai des Brumes (1938) de Marcel Carné le jeudi 14, ou encore Un Singe en hiver (1962) d’Henri Verneuil le vendredi 22. Les amateurs de grands classiques du cinéma français seront donc ravis. Pour les autres, France 2 garde la main le week-end avec ses comédies populaires. Samedi et dimanche prochain, nous aurons droit à Les Apprentis de Pierre Salvadori avec François Cluzet et Guillaume Depardieu, puis Deux Heures moins le quart avant Jésus Christ avec Jean Yanne, Coluche et Michel Serrault.