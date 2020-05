Image de reconstitution historique extraite du documentaire — Brainworks

Intitulé « L’histoire secrète de la victoire », il retrace la période allant du débarquement allié en juin 1944 à la capitulation allemande en mai 1945.

« Ce n’est pas l’histoire racontée par les historiens mais par ceux qui l’ont vécue », explique à 20 Minutes la réalisatrice Caroline Bennarosh qui a voulu signer un documentaire « très immersif ».

« On ne voulait pas être dans l’hagiographie et la célébration, ajoute le rédacteur en chef Frédéric Boisset. Il y a eu de magnifiques victoires alliées, mais on a préféré raconter ce qui a moins fonctionné. »

Y a-t-il encore des choses à apprendre et à raconter sur le dénouement de la Seconde guerre mondiale ? Sur le triomphe des alliés et la défaite des nazis ? Oui, répond Cellule de crise, le magazine de France 2 présenté par Julian Bugier, dont un hors-série sur « l’histoire secrète de la victoire » est diffusé ce jeudi à 21 h 05.

« On voulait une approche surprenante, explique Frédéric Boisset, le rédacteur en chef de l’émission à 20 Minutes. On a percuté sur le fait que ces onze mois allant de mai 1944 à juin 1945 ont été la période la plus meurtrière de la guerre pour les soldats des deux camps, le moment où les combats étaient les plus terribles. On ne cherche pas à faire uniquement de l’inédit, mais on essaie de raconter cela de manière un peu différente, en montrant comment les événements s’enchaînent et interagissent. »

Que c'est il passé entre le Débarquement de juin 44 et la victoire du 8 mai ?

La réalisatrice Caroline Bennarosh a voulu que ce documentaire soit « très immersif ». « Ce n’est pas l’histoire racontée par les historiens mais par ceux qui l’ont vécue. Vous êtes à la fois plongé dans les chancelleries où les décisions sont prises, mais aussi aux côtés des soldats sur le terrain qui vivent ces décisions », résume-t-elle. Le montage mêle des archives et des reconstitutions.

Montrer ce que les caméras n’ont pas filmer

« J’ai voulu mettre en images ce qui s’est produit juste après que les caméras ont été coupées à l’époque. Par exemple, quand Staline et Churchill se retrouvent pour une réunion au Kremlin, les archives s’arrêtent quand ils s’assoient sur la banquette. On sait ce qu’il s’est passé par la suite puisque Churchill l’a raconté dans ses mémoires. On a donc mis ce récit en images, en restant fidèles aux écrits, aux impressions de la personne qui devient notre narrateur », affirme la réalisatrice qui a travaillé avec l’historien Olivier Wieviorka pour être au plus près de ce qui a pu se produire.

« On a pris des perspectives qui changent de celles dont on a l’habitude. On parle de quelque chose de très connu mais avec un regard différent, pour ne pas que le téléspectateur se dise « ça, je le savais déjà » », poursuit Frédéric Boisset. Il donne un exemple : « Là, on fait raconter la découverte des camps par un journaliste russe embedded avec l’armée soviétique. C’est l’armée rouge qui a découvert les camps et non les Américains, contrairement à ce qu’on pense souvent. Les alliés n’ont pas voulu y croire tout de suite, parce qu’ils pensaient que c’était de la propagande soviétique. »

Ce numéro de Cellule de crise se démarque aussi dans sa manière de ne pas verser dans le triomphalisme béat. Un parti pris presque subversif à la veille des commémorations du 8-Mai 1945. « On ne voulait pas être dans l’hagiographie et la célébration, confirme le rédacteur en chef. Il y a eu de magnifiques victoires alliées, mais on a préféré raconter ce qui a moins fonctionné. » Le documentaire s’ouvre ainsi sur l’Opération Market Garden, une offensive britannique qui, trois mois après l’euphorie du débarquement, a viré au fiasco sur le front néerlandais. Le bilan humain a été particulièrement lourd avec plus de 16.000 blessés ou tués dans les rangs alliés.

La « fake news » de Dresde

Frédéric Boisset donne un autre exemple de cette approche en contre-pied : « On ne raconte pas seulement le Charles de Gaulle héroïque qui parvient à s’imposer mais on montre aussi qu’il était obsédé par l’idée de gagner une légitimité pour s’imposer auprès des alliés qui ne voulaient pas de lui. »

« On essaie de trouver la modernité dans ces histoires, continue le rédacteur en chef. Le bombardement de la ville allemande de Dresde [en février 1945] était un choix politique destiné à satisfaire les Soviétiques et parce que certains, au sein de l’armée britannique pensaient qu’en massacrant la population elle finirait par lâcher Hitler. Les Allemands ont récupéré cet événement en le transformant en ce que l'on appelerait aujourd'hui une fake news : ils ont annoncé davantage de morts qu’il n’y en a eu en réalité. L’opinion publique occidentale y a cru et Churchill, craignant pour sa réélection a dû se désolidariser du bombardement. »

Cet inédit de Cellule de crise présente donc les faits dans toute leur complexité. « Lorsqu’elle est écrite par les vainqueurs, l’histoire est simple et uniforme, mais la réalité est beaucoup plus grise que noire et blanche », conclut Frédéric Boisset. L’émission qui décline ces (cinquante ?) nuances de gris s’achève ainsi en rappelant que ce triomphe allié était le terreau d’un nouveau conflit. Des germes de tensions géopolitiques qui ne tarderaient pas à prendre le nom de « guerre froide ».