Faustine Bollaert sera de retour le 11 mai sur France 2. — GUYON Nathalie

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs, Ça commence aujourd’hui recommencera le lundi 11 mai sur France 2. Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, Faustine Bollaert, l’animatrice de l’émission, a annoncé reprendre le chemin des tournages dès la semaine prochaine.

Ainsi, la chaîne pourra diffuser des numéros inédits dans une dizaine de jours, après une longue pause. En effet, le programme de l’après-midi de France 2 avait dû être suspendu le 23 mars en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Une émission sans public

Ces nouvelles émissions, tournées bien évidemment sans public, aborderont des thématiques liées à la pandémie et au confinement. « Pendant dix à quinze jours, nous comptons donner la parole à ceux qui ont vécu de façon particulière cette grande histoire, permettre à des gens, aperçus juste aux infos, de revenir sur ce qui leur est arrivé… Je pense à ceux qui ont perdu un proche et n’ont pu assister à leur enterrement, à ceux qui ont trouvé l’amour malgré le confinement, à ces familles qui vivent ensemble à dix ou quinze, à cette femme qui a dû accoucher seule puisque son mari n’était pas autorisé à l’accompagner… », a expliqué Faustine Bollaert.

L’animatrice sera accompagnée « d’un ou deux de [leurs] experts », et parfois même d’un invité s’il peut venir sur le plateau, « tout en appliquant les règles de distanciation sociale ». « Je suis très tactile, et j’avais un rituel dans l’émission : je me levais et je prenais l’invité dans mes bras. Là, je ne pourrai plus. Pendant combien de temps ? Je ne sais pas. Personne ne le sait. De toute façon, nous allons tâtonner, comme tout le monde, et nous adapter. Après ces quinze jours, nous nous ouvrirons sans doute à d’autres sujets », précise-t-elle.