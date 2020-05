20 ans après, « Star Academy » s'apprêterait à faire son retour à la télévision — NIVIERE/SIPA

La Star Academy, qui avait fait les beaux jours de TF1 au début des années 2000, pourrait faire son grand retour.

La société de production Endemol Shine envisage « une nouvelle génération » du programme pour une diffusion en 2021.

Des stars internationales qui se bousculent en plateau, des hymnes dont on se souvient des années après, des apprentis chanteurs pas toujours au point, voilà ce qui a fait le charme de la Star Academy de 2001 à 2008 sur TF1. Depuis fin avril, les nostalgiques de cette période peuvent retrouver les primes de la toute première saison du concours de chant sur YouTube… Avant le grand retour de l’émission à la télévision ? D’après les informations du Parisien, le programme qui a vu naître Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé et Grégory Lemarchal pourrait renaître de ses cendres.

Vincent Panozzo, directeur des programmes, de la création et du développement du groupe Endemol Shine, a déclaré à nos confrères que la société de production était en pleine réflexion pour un retour de l’émission. « Nous travaillons sur différents programmes autour d’une Star Ac nouvelle génération, annonce-t-il. L’année prochaine, c’est l’anniversaire des 20 ans, ça se fête. Je suis persuadé qu’un jour, l’émission reviendra, car elle fonctionne par cycle. Il y aurait toujours ce côté apprentissage et aussi de grands primes avec des lives. »

Nikos partant pour fêter les 20 ans de l’émission

Si le travail autour d’une nouvelle génération de la Star Academy est acté, le format de ce retour est encore un peu flou. S’agira-t-il d’une émission événementielle pour célébrer les 20 ans du programme, ou bien d’une toute nouvelle édition ? L’animateur de l’époque, Nikos Aliagas, est partant pour fêter les deux décennies de l’émission comme il se doit. « Ça serait super, une émission spéciale entre potes dans un esprit nostalgique, ça m’amuserait beaucoup de revoir les anciens candidats et toute l’équipe. Il y a des parcours incroyables à raconter. Et je garde une tendresse infinie pour la Star Ac car c’est la plus belle des écoles », dévoile-t-il au Parisien.

Ce n’est pas la première fois que la Star Academy tente de se renouveler. Quatre ans après la fin du show sur TF1, NRJ12 avait repris le format pour proposer une neuvième saison sur son antenne en 2012. Ce revival avait été suivi par un peu plus d’un million de téléspectateurs à l’époque. Pour l’heure, on ne connaît ni le diffuseur ni la date précise de la version 2021.