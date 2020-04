Le retour de « Demain Nous Appartient » devrait se faire avant la rentrée sur TF1 — © Fabien MALOT/TELSETE/TF1

Quand est-ce que Demain Nous Appartient fera-t-il enfin son grand retour à l’antenne ? Voilà une question que se posent des millions de fans depuis l’arrêt du feuilleton quotidien, le vendredi 20 mars. En raison de la pandémie de coronavirus, les tournages de la fiction de TF1 ont été mis à l’arrêt, tout comme ceux de ses concurrents, à savoir Un Si Grand Soleil sur France 2 et Plus Belle La Vie sur France 3.

Ara Aprikian, directeur général chargé des contenus du groupe TF1, reconnaît qu’une dizaine de tournages ont été suspendus sur l’ensemble des programmes, comme il l’explique à nos confrères du Figaro. Du côté de la fiction, le dirigeant s’attend à un retour de Demain Nous Appartient cet été. « Nous avons du stock et quand les tournages reprendront, nous aurons la capacité de réalimenter la grille assez vite. Encore faut-il qu’ils puissent reprendre », concède-t-il.

Malgré la crise sanitaire et les restrictions du confinement, TF1 veut tout de même proposer sa rentrée des programmes en septembre. Ara Aprikian a d’ailleurs confié avoir « anticipé dès le début du mois de mars et constitué un réservoir de contenus déjà tournés. Notre grille sera quasiment normale cet automne, avec le retour de grandes marques comme Koh-Lanta, The Voice Kids, des gros films de cinéma, des séries américaines inédites et de nouvelles saisons de fiction française. » En attendant, la chaîne continue de proposer ses programmes en version « confinée » à l’instar de Qui veut gagner des millions ?qui se joue en visio.