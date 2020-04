Lucile Woodward anime Restez en forme chaque jour sur France 3 — France Télévisions

Chaque jour depuis le 6 avril, les téléspectateurs ont un nouveau rendez-vous. Lancée à la demande de la ministre des Sports Roxana Maracineanu pour permettre aux Français confinésde faire de l’exercice, l’émission Restez en forme propose un cours de fitness quotidien sur France 3, à 10h45 du lundi au vendredi. Imaginé et présenté par Lucile Woodward, assistée d’Amadou N’Diaye, le programme connaît un succès fulgurant. A tel point que France Télévisions a décidé de rallonger les séances qui durent désormais 45 minutes.

Entre les émissions quotidiennes et les rediffusions sur France 3 et France 5, le programme a été vu par 6,4 millions de téléspectateurs depuis ses débuts et est suivi quotidiennement par 275.000 adeptes en moyenne (400.000 le samedi sur France 2). De quoi, peut-être, donner des idées à la chaîne pour installer ce programme dans la durée, après le confinement. Lucile Woodward explique à 20 Minutes comment elle a imaginé ce programme au succès inattendu.

Ce programme est né un peu dans l’urgence. Comment l’avez-vous conçu ?

On a enregistré la première émission le 3 avril et on en est à la quatrième semaine maintenant. C’est vrai qu’il a fallu aller très vite pour construire le programme, notamment avec cette idée d’avoir des invités en visioconférence qui font les exercices avec nous. Je ne pensais pas qu’on aurait accès à autant de grands champions sportifs. Le carnet d’adresses du service des sports de France Télévisions a fait des miracles…

Mais du coup, cette émission, vous l’avez sorti du chapeau en quelques jours ?

Oui, mais moi ça fait des années qui j’y pense à ce type de programme, et que je le propose aux chaînes. Je voulais dépoussiérer complètement le genre, sortir de l’image Véronique et Davina, ses émissions à l’ancienne avec un fitness, qui privilégie la coordination et la danse pour un public féminin.

Qu’est-ce qui a changé par rapport à l’époque Véronique et Davina ?

Pour ce programme, on s’adresse vraiment à tout le monde, tous les âges, toutes les conditions physiques. On privilégie des mouvements qui sont faciles à reproduire pour tout le monde. Je m’inspire beaucoup de ce que font les coachs modernes actuellement, ce qu’ils proposent dans leurs cours. Ça commence par un échauffement très complet. Ensuite on fait du renforcement musculaire, zone par zone, parce que c’est ça qui est important en ce moment, pour éviter de perdre trop de masse musculaire avec l’ultra-sédentarité. Et enfin, on finit avec du cardio.

Vous avez également une chaîne YouTube. Quelle différence y a-t-il entre une séance sur YouTube et un programme pour la télévision ?

Je tenais vraiment à montrer ce que les coachs d’aujourd’hui font à un plus large public. C’est ce que je fais sur ma chaîne aussi. C’est important d’être précis sur les placements par exemple. Mais sur YouTube, j’ai une communauté, avec beaucoup de jeunes femmes, à laquelle je m’adresse en particulier. Pour Restez en forme, il faut parler à tout le monde.

A quoi servent les téléspectateurs invités qui font la séance en visioconférence avec vous ?

Ça met un peu d’interactivité dans le programme. Quand on donne des conseils aux invités, qui sont souvent avec leurs enfants, et qui sont de tous niveaux, ce sont aussi des conseils pour les téléspectateurs, chez eux. Avec Amadou, on se sert de ce qu’on voit à l’écran pour adapter les postures, les positions.

Ça montre aussi que tout le monde peut participer, les gens peuvent s’identifier. Ça rassure les gens… Dans le sport, les gens ont souvent peur de se faire mal, d’aller trop loin. Voir des familles faire ces exercices avec eux, ça diminue l’anxiété.

Vous accueillez aussi des sportifs de haut niveau.

C’est une chance de les avoir, ils sont hyper forts… Là, on a eu Christophe Lemaître. Il a des placements impeccables… Ces sportifs sont coincés chez eux, privés de compétition, mais continuent à s’entraîner. C’est génial de les avoir.

Comment est enregistrée l’émission ?

On en enregistre quatre par jour, dans un studio sur fond vert. Et avec des procédures sanitaires très strictes. Il n’y a aucun cameraman avec nous en plateau, tout est fait en régie, où ils ont des masques. On prend notre température plusieurs fois par jour. Il faut tout désinfecter tout le temps, les micros notamment. C’est assez contraignant bien sûr, mais c’est comme ça…

Pensez-vous que le programme survivra au déconfinement ?

Je l’espère en tout cas ! Les retours sont incroyables. Je suis fière de mettre en avant le travail de coachs comme Amadou. C’est vraiment l’exemple du coach du moment, très technique et orienté vers le grand public et la réussite pour tous. Vraiment, les coachs d’aujourd’hui, on en connaît un rayon sur le corps, on est souvent bardés de diplômes et de formations. On peut être très utiles pour éviter les problèmes ostéo-articulaires par exemple. La bonne santé physique, c’est majeur !