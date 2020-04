Les «Feux de l'Amour», diffusés à 13h50 depuis 1989, sont passés à 11 h sur TF1. — H. Wise / Sony

Depuis ce lundi, les téléspectateurs américains sont sevrés de leur épisode inédit quotidien des Feux de l’amour. Le soap mythique est à l’arrêt pour la première fois de son histoire, soit 47 ans d’existence ininterrompue. Les producteurs des Feux de l’amour ont annoncé qu’ils n’avaient plus d’épisodes inédits en stock à cause de l’arrêt des tournages consécutif à l’épidémie de coronavirus.

La chaîne CBS a donc pris la lourde décision de diffuser de vieux épisodes, regroupés chaque semaine autour de personnages principaux ou intrigues majeures. Par exemple, cette semaine, les épisodes diffusés seront les meilleurs mettant en scène Jeanne Cooper, décédée en 2013, dans son rôle culte de Katherine Chancellor. Cette période de rediffusions sera donc l’occasion de réviser en somme…

Plus belle la vie, plus pour très longtemps

Comme le rappelle le site Ozap, Les Feux de l’amour est le feuilleton le plus regardé en journée aux Etats-Unis avec plus de 4 millions de téléspectateurs chaque jour. Les fans français du feuilleton, nombreux eux aussi, peuvent quant à eux se rassurer : la diffusion française a trois ans de retard sur les épisodes américains. En revanche, il pourrait y avoir une rupture d’approvisionnement en inédits à cause de l’arrêt des séances de doublage en français.

En France toujours, Plus belle la vie a arrêté ses tournages dès le mardi 17 mars à Marseille. Le vendredi 1er mai, les téléspectateurs découvriront un dernier épisode inédit avant le début de rediffusions, qui risquent de durer au moins six semaines. Le dernier numéro tourné est donc le 4050ème.