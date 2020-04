TELECROCHET « Nous ne sommes pas en mesure de réaliser ces grands shows en direct tant attendus », a confirmé l’animateur de « The Voice » Nikos Aliagas, alors que la demi-finale et la finale devaient se tenir les 2 et 9 mai

"The Voice" domine une fois encore les audiences du samedi soir. — The Voice © 2020 Licencée par TALPA INTERNATIONAL - Format créé par TALPA CONTENT. THOMAS BRAUT / ITV STUDIOS FRANCE / BUREAU 233 / TF1

On s’en doutait, c’est désormais confirmé : la demi-finale et la finale de The Voice, prévues les 2 et 9 mai prochains et diffusées en direct sur TF1, ne pourront pas avoir lieu à ces dates sous cette forme. L’animateur de l’émission de télécrochet Nikos Aliagas a confirmé cette impossibilité, dévoilée par le journal Le Parisien le 10 avril, dans un message publié ce samedi sur Twitter. L’émission devait se tenir au Palais des Sports, à Paris.

« Vous venez d’assister à la dernière émission enregistrée de The Voice avant la prochaine étape, c’est-à-dire la demi-finale en direct. Alors vous n’êtes pas sans savoir qu’en raison des mesures gouvernementales dans la lutte contre le Covid-19, aujourd’hui nous ne sommes pas en mesure de réaliser ces grands shows en direct tant attendus, et nous le regrettons », dit-il dans ce message.

À très vite les amis! On la finira ensemble cette belle saison, avec nos talents, nos coaches @ObispoPascal @LavoineOfficiel @LFabianOfficial @amel_bent nos équipes de @tf1 et de @itvstudiosfr et surtout vous, car sans vous cette émission n’existerait pas #gratitude #thevoice pic.twitter.com/zzty0HjyU7 — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) April 25, 2020

Un concert des Enfoirés

Mais Nikos Aliagas a promis toutefois qu’il y aurait un « épilogue » à cette saison :

« Pour autant cette saison de The Voice est exceptionnelle (…) C’est pourquoi (…) nous allons travailler pour vous offrir un épilogue à la hauteur de cette saison, et ce dès qu’il nous sera permis de le faire », a-t-il ajouté.

Le 2 mai, à la place du concours de chant, les téléspectateurs de la Une retrouveront l’édition 2017 du concert des Enfoirés.