Jean-Pierre Pernaut pendant le JT de 13 Heures le vendredi 24 avril 2020 — CAPTURE TWITTER

Jean-Pierre Pernaut en avait gros sur la patate. Le journaliste, en télétravail, s’est permis de pousser un « petit coup de gueule » au début de son intervention, à la fin du JT de 13 Heures de TF1. Sous forme de mise au point sur la situation, il explique être sorti pour la première fois depuis six semaines pour « un rendez-vous important ».

« Et là, surprise, introduit-il. Dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque et sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où l’on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage, à la montagne et en forêt alors qu’il n’y a aucun risque dans les régions où il n’y a pas de virus. Tout cela paraît incohérent », souligne le présentateur, le sourire en coin.

« On a du mal à comprendre tout ça ! ».

Et de poursuivre : « Comme les masques interdits en pharmacie mais autorisés chez les buralistes, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants toujours fermés… On a du mal à comprendre tout ça ! ».

Jean-Pierre Pernaut poursuit sur sa lancée, et ne cache pas son agacement. « Entre les infos, un jour, sur un déconfinement par région, le lendemain, ce n’est plus par région. Un jour, l’école est obligatoire, le lendemain, elle ne l’est plus (…) ». Comme ça, on connaît son point de vue sur le sujet : tout cela lui donne le tournis. Pas mieux du côté de son joker Jacques Legros qui a critiqué les mesures de déconfinement dès l’ouverture du journal télévisé.