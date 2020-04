Stéphane Rotenberg est de retour pour 6 anciennes saisons de « Pékin Express » — Patrick ROBERT/M6

En ces temps de confinement, la télévision veut jouer la carte de la nostalgie. Après le tout premier prime de la Star Academy mis en ligne sur YouTube près de vingt ans après sa première diffusion, M6 veut également rappeler de bons souvenirs à ses téléspectateurs. Pour ce faire, la chaîne a décidé de mettre six saisons de Pékin Express en intégralité à disposition des internautes, dont la dernière en date, remportée par Julie et Denis.

Cette offre, intitulée « Le Meilleur de Pékin Express », est disponible à travers les offres TV de Canal+, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Elle permettra de revoir, en plus de la saison venant d’être diffusée, « La route des grands fauves », « Le passager mystère », « Le coffre maudit », « La course infernale » et « La route des 50 volcans ».

Autant d’émissions qui devraient plonger les fans dans la course effrénée du programme, avec le retour des duos emblématiques tels que Denis et César, Ludovic et Samuel, Damien et Noëlla ou encore Maxime et Alizée.

La saison 14 mise en pause

Cette bonne nouvelle devrait réchauffer le cœur des aficionados de Pékin Express qui ne retrouveront vraisemblablement pas l’émission cet été, comme prévu. Le tournage de la quatorzième saison en Afrique a été suspendu au mois de mars afin de privilégier « la santé des binômes et des équipes techniques », avait communiqué la chaîne.

« On va essayer de repartir sur la même route. On était en Afrique, qui est en décalage par rapport à nous au niveau de la pandémie. Lorsque l’Europe pourra repartir, ce ne sera peut-être pas le cas encore de l’Afrique. Donc va-t-on attendre que la situation se stabilise partout dans le monde ? Ou est-ce qu’on va aller sur un autre continent ? On n’en est pas encore en train de se poser ces questions, parce que de toute façon nous sommes confinés ; mais il faudra se les poser en temps et en heure » avait confié l'animateur Stéphane Rotenberg à 20 Minutes début avril.