SOUVENIRS, SOUVENIRS Laurent Ruquier estime que les « plus belles années » d'« On n’est pas couché », qui va s’arrêter en juin, sont celles où il travaillait avec « Léa Salamé et Yann Moix »

Léa Salamé; Laurent Ruquier et Yann Moix sur le plateau «d'On n'est pas couché» — BARBEREAU Bernard/FTV

Voilà, c’est fini. Après quatorze saisons le samedi soir sur France 2, le talk-show On n'est pas couché s’arrête en juin. L’heure du bilan pour Laurent Ruquier. « J’ai envie de voir autre chose, de reprendre ma liberté. J’ai trouvé que c’était le bon moment pour me “réinventer” », a expliqué l’animateur au Parisien.

Et de revenir sur les quatorze années de l’émission : « Elle aura marqué les samedis soir », se félicite celui qui a eu la difficile tâche de succéder à Thierry Ardisson et Tout le monde en parle. Et d’ajouter : « Nos plus belles années, c’est avec Léa Salamé et Yann Moix. C’était le pic d’audience. Nous avons reçu les plus beaux invités, dont un Premier ministre en exercice, Manuel Valls. Il n’y a pas à rougir ! Léa Salamé est celle qui s’en est le mieux sortie aujourd’hui, avec, dans un autre registre, Florence Foresti et Nicolas Bedos. »