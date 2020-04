L'animateur Cyril Hanouna, en 2019. — PIERRE-OLIVIER/C8

Ce jeudi soir, C8 avait prévu une soirée sur les fake news et autres théories du complot sur la pandémie de coronavirus Covid-19. Un Balance ton post ! spécial devait être présenté par Cyril Hanouna après la diffusion d’un documentaire. Or, tout a été déprogrammé.

« J’ai appelé [le directeur général de C8] Franck Appietto et je lui ai dit que dans le contexte actuel (…) je ne me sens pas de faire une émission sur les théories du complot. (…) J’ai envie de faire du débat intéressant, ou du divertissement », a annoncé l’animateur dans Touche pas à mon poste mercredi. Dans la foulée, la chaîne a annulé également la diffusion du documentaire, en révélant qu’il n’était « pas finalisé ».

Comme échangé avec C8 dès 17h, @Cyrilhanouna ne souhaite pas présenter cette spéciale #BTP du fait du contexte que traverse le pays. Le documentaire prévu en prime n’étant par ailleurs pas finalisé, la soirée de demain est annulée et le documentaire sera programmé ultérieurement. https://t.co/kNGMf1LbFX — C8 (@C8TV) April 8, 2020

Intitulé Coronavirus : les folles théories du complot, ce documentaire prétendait, selon un communiqué, « détailler et décrypter les théories les plus reprises » et analyser « leurs effets sur la population et leur degré de dangerosité. »

Fausse carte du déconfinement

Plusieurs personnalités devaient intervenir. Parmi elles, le professeur François Bricaire, infectiologue et membre de l’Académie nationale de médecine, mais aussi des profils plus inattendus au regard du sujet : l’homme politique Nicolas Dupont-Aignan ou Pierre-Jean Chalençon, collectionneur d’objets liés à Napoléon. Le communiqué annonçait également la participation de Jim Le Réveilleur, présenté comme « internaute adepte des théories du complot ».

Lundi soir, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna avait évoqué une carte de France du déconfinement, tablant sur une levée progressive, selon les régions, des mesures de confinement. Cette carte était en réalité un faux document. Comme l’a révélé Le Figaro mercredi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été saisi et rendra sa décision dans les prochaines semaines. Ni C8, ni Cyril Hanouna n’avait donc envie de se risquer à ajouter un euro dans le juke-box des fake news.

Ce jeudi soir, C8 diffusera donc à 21 h 15 La grosse rigolade, présentée par Cyril Hanouna, puis, à 23 h 15, le documentaire Christian Quesada : nouvelles révélations sur le champion déchu.