On appelle ça les aléas du direct quand un enfant débarque en pleine interview

Ce n’est pas toujours facile de télétravailler avec ses enfants à côté. L’intervieweur star Jimmy Fallon l’a constaté quand sa fille a interrompu son émission car elle venait de perdre une dent. Dans son talk-show depuis chez lui, il interrogeait la chanteuse Ciara et son mari Russell Wilson, confinés chez eux. Winnie, 6 ans, est alors arrivée en déclarant : « Papa, j’ai perdu une dent ! »

Ciara était ravie de cette nouvelle. Jimmay Fallon était « heureux » également mais un peu gênée quand sa fille a raconté comment la dent est tombée : « Maman a mis une ficelle autour de ma dent pour l’arracher et ça a fonctionné ! » Et là, on apprend que des gens utilisent encore cette technique empirique.

Ce qui a fait marrer Ciara et son mari qui y ont été de leur anecdote sur la chute de la première dent de leur fils après un coup donner par sa sœur.

Cette interruption nous rappelle le magnifique photo bombing​ des enfants d’un expert interviewé par CNN.

F.H.