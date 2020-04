Anne-Elisabeth Lemoine en duplex dans Quotidien animé par Yann Barthès, le 6 avril 2020. — Capture d'écran TMC

La séquence s’est d’emblée assurée une place dans les bêtisiers télé. Lundi, dans Quotidien, sur TMC, Yann Barthès a interviewé en duplex Anne-Elisabeth Lemoine, présentatrice de C à Vous, le talk-show concurrent de France 5. L’atmosphère était détendue.

La présentatrice a proposé un tour dans les coulisses du plateau de son émission. Maxime Switek s’est chargé de la visite de la régie. Anne-Elisabeth Lemoine, elle, a montré un mur couvert de messages signés de la main des invités passés dans C à vous (Catherine Deneuve, M, Thomas Pesquet…) avant de plaisanter en disant que Barack Obama avait choisi une loge de l’émission pour se confiner.

« Vous ne nous appelez pas "La Cuisine" peut-être ? ! »

C’est à ce moment-là qu’Anne-Elisabeth Lemoine a cru que la liaison avec Quotidien a été perdue. Or, elle était encore bel et bien en direct. « Ça a coupé ? Oh non, ça a coupé ! », s’est-elle exclamée avant de s’éloigner du mur, dépitée. Elle n’entendait pas Yann Barthès qui, au même moment, lui assurait qu’elle était à l’antenne. « Bande de salauds ! (…) Ils ont coupé, les Quotipute ! » a-t-elle fini par lâcher, ravivant le four rire de l’équipe de TMC. Yann Barthès a cependant lancé Le Petit Q, la pastille people de son émission.

De retour en plateau, la connexion avec C à Vous avait été rétablie au mieux. « Alors, comme ça, vous nous appelez "Quotipute" ? », a demandé Yann Barthès à Anne Elisabeth-Lemoine. « Vous ne nous appelez pas "La Cuisine" peut-être ? ! Vous nous appelez comment ? Vous nous appelez "La cuisine" ! », lui a-t-elle répondu. Un moment de vérité mi-gênant, mi-hilarant qui a permis de découvrir les petits noms dont chaque émission affublait l’autre loin des micros. Ces quelques minutes ont en tout cas fait la joie des réseaux sociaux qui ont relayé et commenté les images une bonne partie de la soirée.