Le groupe audiovisuel Mediawan a lancé ce lundi une nouvelle chaîne éphémère et gratuite baptisée #ALaMaison.

Cette chaîne propose des programmes de 7 heures à minuit pour les Français en confinement.

Mais que valent les programmes diffusés sur la chaîne ?

Qui aurait cru vivre un jour dans un monde où on créerait des chaînes de télé spéciales confinement ? C’est désormais chose faite avec la crise du coronavirus, et la création de #ALaMaison par Mediawan. En collaboration avec de nombreux acteurs des médias, du cinéma et des télécoms, le groupe audiovisuel a lancé ce lundi une chaîne gratuite et éphémère, qui propose de 7 heures à minuit (puis à terme sans interruption), des programmes éducatifs et familiaux.

Concrètement, les acteurs de ce projet (le groupe TF1, France Télé, M6, Canal+, Pathé Films, Réservoir Prod etc.), fournissent à la chaîne des programmes gratuitement, comme des documentaires, des films, des séries, qui seront enrichis par des contenus inédits au fur et à mesure du confinement. Une offre conçue pour « aider les familles à mettre en place de nouvelles routines, solidaires et collectives », a expliqué à l’AFP Pierre-Antoine Capton, cofondateur et président du directoire de Mediawan.

Dans l’intention c’est bien beau, mais ça vaut quoi #ALaMaison ? Y a-t-il de quoi lâcher ses lives de cuisine et de yoga sur Instagram ? La chaîne gratuite et éphémère aide-t-elle à apprécier le temps qui passe ? 20 Minutes a suivi attentivement les premières heures de #ALaMaison et vous donne son verdict (et ses suggestions).

De 9h à 10h : La douche froide

Bon, pour être honnête, on s’attendait à un programme de gym ou à un épisode de la Pat’Patrouille. Tant qu’à faire, on ne va quand même pas se casser la nénette un lundi matin avec des JT anxiogènes… Eh bien non, pour ses premiers pas, #ALaMaison a décidé de diffuser un documentaire historique sur… La Guerre des tranchées. Un choix audacieux pour bien commencer la semaine, non ? Ou alors peut-être est-ce pour rappeler aux téléspectateurs (et aux enfants), que l’humanité a connu pire que le coronavirus ?

La suggestion de « 20 Minutes » : Si ça ne tenait qu’à nous, on aurait diffusé quelques épisodes du Bus magique, de Hé Arnold ! ou des Razmoket afin de détendre un peu l’ambiance…

De 10h à 11h : Du fun, du fun, du fun

Après un documentaire indatable sur les météorites, suivi d’un autre documentaire sur Mars, #ALaMaison enchaîne à 10h30 avec un… Documentaire sur la médecine du futur ! « Quand les robots prennent la main sur la médecine », entend-on notamment. On comprend donc que le délire matinal de la chaîne est, a priori, de tenter de nous instruire. Pourquoi pas. (Mais où es-tu Sophie Davant ?)

La suggestion de « 20 Minutes » : Si on veut rester dans le domaine éducatif, on aurait proposé quelque chose d’un poil plus funky du type Motus ou Qui est qui ? avec Marie-Ange Nardi. Ça fait partie du catalogue France Télé, donc c’est disponible, et ça fait remuer les méninges. Rendez-nous Thierry Beccaro ! « Coronavirus » : « C-O-R-O-N-A-V-I-R-U-S ».

De 11h à 12h : Le sens de la vie

Ce n’est qu’en fin de matinée que nous comprenons vraiment quels genres d’être vivants se cachent derrière les programmateurs de #ALaMaison : des êtres humains. Des êtres humains qui ne savent plus d’où ils viennent, ni où ils vont, et qui se posent beaucoup de questions. D’où le nouveau documentaire (encore oui) de 11h08 sur « bébé sur mesure, recréer la vie en laboratoire ». (En vrai, ras le bol des docus, on décroche)

La suggestion de « 20 Minutes » : N’étant pas sûr de trouver les réponses sur le sens de la vie ou le pourquoi de l’univers, on aurait plutôt parié sur deux épisodes de Malcolm. W9 en diffuse en veux-tu en voilà quand on travaille, et là en plein confinement il n’y a plus personne.

De 12h à 13h : Pause détente !

Ah, enfin ! Eh bien non. A midi, place à L’esprit Sorcier : Le mag, présenté par Fred Courant, diffusé depuis 2015 sur France 3. L’émission est plus réjouissante que les deux heures précédentes, avouons-le, mais on s’attendait aussi à du divertissement… Au programme : Les fusées Ariane et les méduses. Bon allez, on zappe sur TF1 et Jean-Luc Reichmann.

La suggestion de « 20 Minutes » : Pourquoi pas un programme culinaire ? Ou encore mieux, un best-of des meilleurs épisodes de La cuisine des Mousquetaires !

De 13h à 14h : La fin est proche

La tranche 13-14h est la tranche horaire la plus déstabilisante de #ALaMaison pour le moment. Pendant près d’une heure, la chaîne propose un programme autour de l’histoire (no comment), mais sans queue ni tête. Exemple : L’émission passe de la Révolution iranienne de 1979 à l’invention du micro-ondes, puis à la procédure d’impeachment contre Bill Clinton, pour finir sur la prohibition. Et on vous passe la peur du passage à l’an 2000. Des séquences passionnantes en soi, mais l’absence de transition apporte un petit côté « fin du monde » un peu flippant. Comme si on se refaisait le film de l’histoire à toute vitesse (et sans aucune logique) avant de mourir.

La suggestion de « 20 Minutes » : Un JT, c’est plus tranquille. Une demi-journée sur BFMTV est probablement moins stressante.

De 14h à 15h : Bore out

Après l’apocalypse du 13h, place au temps calme. Et quoi de mieux qu’un petit documentaire sur les châteaux forts pour se remettre de ses émotions ? C’en est trop pour nous, on lâche la rampe et on file sur France 2 regarder La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier. (En fait non, on aurait adoré faire une petite sieste devant le chantier de Guédelon mais on devait écrire cet article)

La suggestion de « 20 Minutes » : Pour nous tenir en haleine après le repas, seuls des épisodes de Sous le soleil aurait pu nous divertir.

Alors, on en pense quoi de #ALaMaison ? Soyons honnêtes, cette première partie de journée ne casse pas trois pattes à un canard, et résonne comme de vieilles insomnies passées devant Chasse et pêche à 4h du mat. La fin de journée et la soirée devraient être plus réjouissantes (on nous promet des films comme Microcosmos), mais ce n’est pas parce qu’on est en plein confinement qu’on doit nous refiler les vieux fonds de tiroir (sauf toi Fred). Mais on y croit, pas de doute que #ALaMaison redressera la barre, n'est-ce pas?