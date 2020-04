Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet en mode confinés pour C Canteloup. — Capture d'écran TF1

« Les gens sont confinés chez eux, je trouve ça bien de pouvoir donner un peu de légèreté au milieu du flux d’infos qui tombent heure par heure et qui ne sont pas forcément agréables à lire ou à entendre, même si essentiels. Je suis plutôt contente de pouvoir contribuer à divertir les gens dans cette période difficile », déclarait Alessandra Sublet à 20 Minutes, le 16 mars. L’animatrice évoquait ainsi le maintien à l’antenne de C Canteloup, l’émission quotidienne d’humour diffusée un peu avant 21h sur TF1, qui était alors encore possible.

Mais face à l’évolution de la situation concernant la pandémie de coronavirus en France, le programme avait été suspendu. Il revient ce lundi soir à l’antenne, a annoncé la première chaîne dans un communiqué. Alessandra Sublet et Nicolas Canteloup seront de retour depuis leurs domiciles respectifs, à 20h55.

« Comme quoi pas forcément besoin de plateaux, de régie, de technique, notre émission c’est avant tout de l’humeur, des textes, de l’interprétation et beaucoup d’envies », avance le message de TF1 adressé aux médias. A en juger par la bande-annonce, il semblerait que l’imitateur dispose tout de même d’un fond vert permettant d’incruster derrière lui le décor idoine.

« Sempiternelle question peut-on rire de tout ? De ce satané coronavirus plus que jamais, et la matière ne manque pas, l’info crépite et Nicolas n’attend qu’une chose : dégainer », promet le communiqué avant de préciser que l’émission, dans ce contexte particulier, s’intitulera désormais C Canteloup Confiné.