L’aventure The Voice se termine ici pour Louise. Samedi soir, malgré une prestation très émouvante, sur une reprise de Tous les bateaux, tous les oiseaux de Polnareff, la candidate n’a pas fait le poids face à ses adversaires. Marc Lavoine a décidé de l’éliminer après l’épreuve des K.-O. et de poursuivre l’aventure avec Ifé, Anthony Trice et Antoine Délie.

« C’est la douche froide évidemment. Je me souviens qu’on se tenait tous les mains [les candidats] et spontanément j’ai lâché celles des garçons. Ça fait bizarre évidemment, a expliqué Louise Combier à Télé Loisirs. Mais en sortant de scène, j’étais presque contente ! Ça m’a boostée pour avancer. J’avais envie de composer, de me libérer l’esprit. The Voice prend énormément de temps. C’est beaucoup d’investissement. Après c’est sûr, j’ai eu un petit coup de déprime en rentrant chez moi mais je crois que c’est plus les conséquences de la fin d’une belle aventure. »

Un record pour TF1

Cette première émission de The Voice autour des K.-O. a permis à TF1 de se hisser en tête des audiences de la soirée, et d’établir son record de la saison, en rassemblant 5.434.000 mélomanes (20,6 % de part d’audience). Comme le rapporte Puremédias, le téléfilm de France 3, Mongeville, a réussi à grappiller la deuxième marche du podium avec 5.381.000 téléspectateurs. Juste derrière, on retrouve Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes sur France 2 (un peu plus de 3 millions de téléspectateurs), qui ont rendu un hommage à Pierre Bénichou, figure emblématique de l’émission, décédé la semaine dernière.