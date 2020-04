RESTEZ CHEZ VOUS Gratuite et éphémère, la chaîne proposera du contenu de 7 heures à minuit pour occuper les Françaises et les Français confinés

La nouvelle chaîne — BALEYDIER/SIPA

La télévision française s’allie contre l’ennui. Comme le rapporte le JDD, une nouvelle chaîne « destinée à s’occuper intelligemment chez soi et en famille pendant les prochaines semaines », débarquera lundi à la télé.

Baptisée #ALaMaison, elle a été créée à l’initiative du groupe français de production audiovisuelle Mediawan, qui a réussi à fédérer TF1, France Télévisions, M6 et Canal+, ainsi que des grands groupes tels que Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR, Pathé, Réservoir Prod… L’objectif ? Apporter du contenu aux Français pendant toute la période du confinement.

Des programmes gratuits pendant tout le confinement

Chaque jour de 7 heures à minuit, #ALaMaison proposera des programmes « culturels et éducatifs, pour les petits et les grands », explique Le Parisien. Chaque média participant à ce projet apportera gratuitement du contenu, que ce soit des films (des grands classiques du cinéma seront diffusés chaque soir), des séries, mais aussi des documentaires et des programmes scientifiques. Du contenu inédit devrait être produit également pour l’occasion, comme une émission pour répondre aux questions des enfants, pilotée par le journaliste Ali Baddou.

« Le secteur des médias n’a hélas pas les moyens techniques d’aider à la fabrication ou au transport de masques ou de gel hydroalcoolique. On ne peut pas non plus aider à la vente ou à l’acheminement de nourriture. Mais il était indispensable qu’on aide, nous aussi, les Français dans cette période très difficile. On a tous dans nos armoires plein de super émissions. Cela aurait été un gâchis de ne pas les mettre à la disposition du public », a expliqué au quotidien Pierre-Antoine Capton, le fondateur de Mediawan.

Ephémère et ne générant aucune publicité, la chaîne #ALaMaison sera disponible gratuitement pour toutes celles et ceux possédant une box ADSL ou un abonnement MyCanal, pendant toute la durée du confinement.