La saison 3 des As de la Jungle est diffusée à partir du 4 avril sur France 3 — TAT productions -SND - Groupe M6 - Fance 3 cinema - Master films

Cette nouvelle et troisième saison des As de la jungle est diffusée sur France et également disponible aussi sur Okoo, la plateforme jeunesse de France Télévisions.

Au programme de ces 52 nouveaux épisodes : des retrouvailles, de l’amour, de l’humour et de la baston.

Ils sont complètement barrés, ont un humour parfois dixième degré et c’est ça qui plaît, qu’on ait 4 ans ou 44. Ce samedi, sur France 3, Maurice le pingouin-tigre, son pote, Miguel le gorille nigaud, et tous ses amis arrivent à la rescousse pour nous offrir un bol d’air durant cette période de confinement.

Le suspense est insoutenable...

LES AS DE LA JUNGLE SAISON 3 ☞ J-1 pic.twitter.com/IlzW9xRutu — TAT productions (@tatprodofficial) April 3, 2020

Dès potron-minet, petits et grands, vont pouvoir suivre les aventures de toute la troupe des As de la jungle lors de cette nouvelle et troisième saison disponible aussi sur Okoo, la plateforme jeunesse de France Télévisions. Les justiciers vont avoir fort à faire pour relever les défis qui se présentent à eux et rétablir la paix.

On va découvrir au fil des épisodes que Maurice s’est réconcilié avec sa mère Natacha la tigresse qui vient lui rendre désormais visite, ainsi qu’à son petit-fils, Junior, le poisson-tigre. Avec les Fortiches, les ex-justiciers de la jungle à la retraite, elle aussi reprend du service.

Un nouveau long-métrage des « As de la jungle » en préparation

On va ainsi retrouver Tony, le paresseux maître de kung-fu (oui c’est possible) qui use sa meilleure arme : son odeur pestilentielle. Gilbert, le grincheux, et Batricia la chauve-souris, sont désormais in love officiellement. Il y aura aussi Goliath, le rhinocéros qui aime la castagne. Et oui, comme les mémés toulousaines de Nougaro.

Une référence aux origines des équipes de TAT Productions qui ont réalisé les 52 épisodes. Celles-ci sont installées au cœur de Toulouse et n’en ont pas bougé depuis leurs débuts. Entre le studio et la production, 120 personnes ont planché sur cette nouvelle saison, les précédentes ayant été traduites en 40 langues.

Et les projets ne sont pas terminés pour ces spécialistes du cinéma d’animation. Trois longs-métrages sont en cours de création. Les As de la jungle 2, dont la sortie est prévue sur les écrans en 2023. D’ici là, l’an prochain, les Aventures de Pil seront sortis en salle, les Argonautes en 2022.