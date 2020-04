Le tapis rouge du Festival de Télévision de Monte-Carlo ce vendredi avant la cérémonie d'ouverture en 2018 — A. Demoulin/20 Minutes

La principauté de Monaco n’échappe pas à l’épidémie. Et ses événements sont également annulés à la chaîne. Après le Rolex Monte Carlo Masters de tennis, qui était prévu ce mois-ci, c’est la fête du petit écran qui fait aussi les frais du nouveau coronavirus.

« Suite aux dernières recommandations des autorités monégasques, la 60e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo n’aura pas lieu en juin 2020 », ont annoncé les organisateurs ce jeudi. Le rendez-vous est reprogrammé du 18 au 22 juin 2021.

55 personnes touchées dans la principauté

« Nous sommes confrontés à une situation inédite qui malheureusement nous prive, à ce jour et pour une durée indéterminée, de notre liberté. Nous devons tous prendre nos responsabilités pour protéger ce qui est le plus précieux : notre santé, celle de nos proches et de nos festivaliers », explique Laurent Puons, le vice-président délégué du festival.

Mercredi, les autorités sanitaires de la Principauté annonçaient trois nouveaux cas confirmés de Covid-19, soit un total de 55 personnes touchées, dont douze hospitalisées et un décès. Le prince Albert II de Monaco, qui a lui-même contracté le coronavirus, vient d’être déclaré guéri.