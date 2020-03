Inès, candidate de "Koh-Lanta" et infirmière dans le civil, a sur Instagram demandé à Emmanuel Macron de se "bouger" face au manque de matériel des soignants contre le coronavirus. — © Philippe LEROUX/ALP/TF1

Son quotidien est plus difficile que son passage dans Koh-Lanta. Inès, candidate de l’édition baptisée L’île des héros mais surtout infirmière en région parisienne, a interpellé dans une story sur son compte Instagram le président de la République sur les conditions de travail des soignants face au coronavirus. « Bouge toi bordel », a-t-elle écrit.

« Nous avons que des patients positifs au Covid-19, nous n’avons pas de surblouse, alors on prend des pantalons jetables pour se camoufler en mettant du sparadrap aux poignets pour bien fermer les manches, et plus de surchaussures donc on met des charlottes aux chaussures », poursuit-elle avant de conclure : « Merci Emmanuel Macron. Merci Martin Hirsch [président de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris]. »

Le manque de matériel – notamment de masques – provoque la colère de nombreux soignants. Jeudi sur France 2, le ministre de la Santé a affirmé : « Aucun pays n’arrive à faire face à la demande de masques quand il est frappé par l’épidémie. » Olivier Véran a ajouté avoir ordonné « le déstockage de 36 millions de masques ». Une commande de 250 millions de masques a également été passée.

Le manque de matériel est mondial, selon le ministre de la Santé. « Tous les pays avec lesquels je parle rencontrent les mêmes difficultés aujourd’hui car nous sommes dans une tension mondiale sur le matériel », avait-il expliqué. D’autant qu’une grande partie de ce matériel est fabriquée en Chine.